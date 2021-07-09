Новый пресс-секретарь Зеленского признался, будет ли читать книгу своей предшественницы Юлии Мендель

Новый пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров дал первый брифинг после назначения на этот пост.
В частности, как передает Укринформ, он рассказал о том, что думает о книге своей предшественницы Юлии Мендель.
Он сказал, что не работал вместе с Мендель, потому не имеет к ней никаких замечаний.
"То, что у нее возможно были какие-то публичные - не станем называть их скандалами, - я попробую их не повторять", - сказал он.
При этом Никифоров отметил, что книгу Мендель он читать не будет, поскольку у него на это сейчас нет времени.
Вместе с тем, он выразил надежду, что ему не придется выходить к журналистам с комментариями относительно содержимого книги Мендель, напомнив, что та пообещала не размещать в ней никакой скандальной или инсайдерской информации.
"Я считаю, что нам ничего комментировать не придется", - добавил Никифоров.
Как сообщалось ранее, некоторые фрагменты книги Мендель уже появились в открытом доступе.