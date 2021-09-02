Укр

"Мужской разговор": Зеленский прокомментировал встречу с Байденом

Автор
В. Куценко
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Автор
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Владимир Зеленский и Джо Байден в Белом доме 01.09.2021 Новость обновлена 02 сентября 2021, 02:27
Владимир Зеленский и Джо Байден в Белом доме 01.09.2021

Президент Украины Владимир Зеленский назвал встречу с американским коллегой Джо Байденом продуктивной, но проходящей "не всегда в солнечной атмосфере".

Об этом он высказался на брифинге по итогам визита в Белый дом в ночь на 2 сентября, сообщает "Телеграф".

Отвечая на вопрос журналистки о том, возникла ли между ним и Байденом "химия", Зеленский ответил "сложно сказать" и добавил: "То, что встреча вместо часа длилась два, говорит о том, что стороны действительно заинтересованы в результате диалога".

"Считаю, что в целом встреча была в нормальной, продуктивной, не постоянно солнечной атмосфере, но таком нормальном мужском разговоре", — продолжил президент.

Он также пояснил свои слова о том, что атмосфера не всегда была солнечной: "Не то чтобы тучи выходили, просто нет времени отвлекаться на Солнце, надо действовать и идти вперед".

Зеленский добавил, что слышал от Байдена положительные слова и понимание сложности работы на посту президента.

Как сообщал "Телеграф", после встречи Зеленского и Байдена вышло большое общее заявление о сотрудничестве США и Украины, в котором много расписали о войне с Россией.

Украинцы же пока не в восторге от итогов встречи президентов и считают ее скорее провалом, чем успехом.

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