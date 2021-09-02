"Мужской разговор": Зеленский прокомментировал встречу с Байденом
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 23
Президент Украины Владимир Зеленский назвал встречу с американским коллегой Джо Байденом продуктивной, но проходящей "не всегда в солнечной атмосфере".
Об этом он высказался на брифинге по итогам визита в Белый дом в ночь на 2 сентября, сообщает "Телеграф".
Отвечая на вопрос журналистки о том, возникла ли между ним и Байденом "химия", Зеленский ответил "сложно сказать" и добавил: "То, что встреча вместо часа длилась два, говорит о том, что стороны действительно заинтересованы в результате диалога".
"Считаю, что в целом встреча была в нормальной, продуктивной, не постоянно солнечной атмосфере, но таком нормальном мужском разговоре", — продолжил президент.
Он также пояснил свои слова о том, что атмосфера не всегда была солнечной: "Не то чтобы тучи выходили, просто нет времени отвлекаться на Солнце, надо действовать и идти вперед".
Зеленский добавил, что слышал от Байдена положительные слова и понимание сложности работы на посту президента.
Как сообщал "Телеграф", после встречи Зеленского и Байдена вышло большое общее заявление о сотрудничестве США и Украины, в котором много расписали о войне с Россией.
Украинцы же пока не в восторге от итогов встречи президентов и считают ее скорее провалом, чем успехом.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-