Укр

"Сомнений в предвзятости не останется": пресс-секретарь Зеленского удивил заявлением о прессмарафоне

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Сергей Никифоров Новость обновлена 25 ноября 2021, 18:42
Сергей Никифоров

Журналистское сообщество возмутила избирательность приглашений на пресс-конференцию Зеленского

Анонсированный прессмарафон президента Владимира Зеленского, который состоится 26 ноября в Киеве, наделал немало шума. В частности, туда пригласили четко определенный круг журналистов и на фоне этого пресс-секретарь президента Сергей Никифоров сделал странное заявление в отношении представителей СМИ.

Так, на Facebook-странице Никифорова появилась публикация, в которой говорится, что журналистов на пресс-конференцию Зеленского приглашали лично и ни у кого "не возникнет сомнений в их предвзятости".

Журналистское сообщество не прошло мимо курьезной ошибки пресс-секретаря Зеленского и подчеркнуло, что действительно "сомнений в предвзятости" ни у кого из них не возникало. Кроме того, журналистов возмутил факт личных приглашений и отсутствие традиционной аккредитации.

Как сообщал "Телеграф", это далеко не первый курьез, в который попадает Сергей Никифоров как пресс-секретарь президента Украины. До этого он оконфузился фотографией с языком и монументом Вашингтона.

Похоже, что конфузы перешли к Никифорову по наследству от Юлии Мендель, которая была первым пресс-секретарем Зеленского. Чего только стоят очки в декольте в Париже и шестой медвежонок брауни.

Теги:
#Журналисты #Пресс-конференция #Владимир Зеленский #Сергей Никифоров
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