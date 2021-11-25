Нардеп VI и VII созывов, глава Центра исследования политических ценностей, историк Александр (Олесь) Доний высказал мнение о предстоящем общении Владимира Зеленского со СМИ

Офис президента Украины сообщил, что в пятницу, 26 ноября, состоится пресс-марафон с участием президента Украины Владимира Зеленского, посвященный экватору его каденции.

Коммуникация с обществом – это не пресс-марафоны. Сам термин "пресс-марафон" свидетельствует о том, что вновь отдано предпочтение форме ("марафон"), а не содержанию.

В последнее время заметен слом в отношении значительной части общества к президенту.

Эта ситуация должна была обеспокоить власть. Но попытаться изменить ситуацию следует не пиар-мерами, а изменением внутренней политики, и вероятным усилением команды (ротациям). Пока признаков того, что власть осознает глубину внутриполитического кризиса, нет.

"Пресс-марафон" – не тот инструмент, на котором озвучиваются кардинальные изменения. Ибо "марафон" – долговременная дистанция, и не предполагает фокусировки на отдельных (даже важнейших) эпизодах. В марафонах важно только, преодолел спортсмен дистанцию или не преодолел.

Что касается коммуникаций с обществом, власти немедленно стоит подумать над другим инструментарием. Пока количество оппонентов не стало критически превосходить количество союзников.