"Обогнал Порошенко": Зеленский вышел в лидеры по антирейтингу в Украине
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Рейтинг поддержки действующего президента опустился ниже 20%.
Президент Украины Владимир Зеленский впервые возглавил рейтинг недоверия к отечественным политикам, несмотря на то, что он по-прежнему сохраняет лидерство среди электоральных симпатий украинцев.
Это следует из результатов опроса центра Разумкова, проведенного 23-27 октября.
Из него следует, что если бы в ближайшее время проводились президентские выборы, то за Зеленского отдали бы свои голоса 18,7% избирателей.
В тройке лидеров также расположились пятый президент Петр Порошенко и сопредседатель ОПЗЖ Юрий Бойко, у них 12,7% и 6,2% поддержки.
Примечательно, что в топ-5 резко вышел бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, у него 5,5% поддержки среди респондентов. С такими показателями он обходит даже главу "Батькивщины" Юлию Тимошенко, у которой 5%.
За ними расположились:
- бывший премьер Украины Владимир Гройсман (4,1%);
- глава "Сила и честь" Игорь Смешко (3,2%);
- глава партии "Наши" Евгений Мураев (3,1%);
- глава Радикальной партии Олег Ляшко (2%);
- глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук (1,7%);
- глава "Свободы" Олег Тягнибок (1,4%);
- лидер "Голоса" Кира Рудык (0,3%).
А вот рейтинг кандидатов, за которых украинцы голосовать не будут ни при каких условиях впервые возглавил Владимир Зеленский, набрав 31,9%. Этот показатель позволил сместить с первого места Петра Порошенко, который показывает 31,6%.
Остальной список выглядит следующим образом:
- Виктор Медведчук (24,7%);
- Юрий Бойко (24%);
- Олег Ляшко (15%);
- Юлия Тимошенко (13,8%);
- Олег Тягнибок (11%).
Большинство опрошенных считают, что действия текущей власти ничем не отличаются от предыдущей. Такое мнение разделяет 40,1% респондентов.
36,2% же убеждены, что действующая власть еще хуже, чем предыдущая, а вот улучшения заметили лишь 20,1% опрошенных.
Как ранее писал "Телеграф", Офис президента уже начал подготовку к следующим выборам и теперь активно ищет себе союзников. При этом ходят слухи, что для этого они хотят взять "под свое крыло" новый политический проект Сергея Притулы и "Свободу".