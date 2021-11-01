"Обогнал Порошенко": Зеленский вышел в лидеры по антирейтингу в Украине

Рейтинг поддержки действующего президента опустился ниже 20%.

Президент Украины Владимир Зеленский впервые возглавил рейтинг недоверия к отечественным политикам, несмотря на то, что он по-прежнему сохраняет лидерство среди электоральных симпатий украинцев.

Это следует из результатов опроса центра Разумкова, проведенного 23-27 октября.

Из него следует, что если бы в ближайшее время проводились президентские выборы, то за Зеленского отдали бы свои голоса 18,7% избирателей.

В тройке лидеров также расположились пятый президент Петр Порошенко и сопредседатель ОПЗЖ Юрий Бойко, у них 12,7% и 6,2% поддержки.

Примечательно, что в топ-5 резко вышел бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, у него 5,5% поддержки среди респондентов. С такими показателями он обходит даже главу "Батькивщины" Юлию Тимошенко, у которой 5%.

За ними расположились:

бывший премьер Украины Владимир Гройсман (4,1%);

глава "Сила и честь" Игорь Смешко (3,2%);

глава партии "Наши" Евгений Мураев (3,1%);

глава Радикальной партии Олег Ляшко (2%);

глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук (1,7%);

глава "Свободы" Олег Тягнибок (1,4%);

лидер "Голоса" Кира Рудык (0,3%).

А вот рейтинг кандидатов, за которых украинцы голосовать не будут ни при каких условиях впервые возглавил Владимир Зеленский, набрав 31,9%. Этот показатель позволил сместить с первого места Петра Порошенко, который показывает 31,6%.

Остальной список выглядит следующим образом:

Виктор Медведчук (24,7%);

Юрий Бойко (24%);

Олег Ляшко (15%);

Юлия Тимошенко (13,8%);

Олег Тягнибок (11%).

Большинство опрошенных считают, что действия текущей власти ничем не отличаются от предыдущей. Такое мнение разделяет 40,1% респондентов.

36,2% же убеждены, что действующая власть еще хуже, чем предыдущая, а вот улучшения заметили лишь 20,1% опрошенных.

Как ранее писал "Телеграф", Офис президента уже начал подготовку к следующим выборам и теперь активно ищет себе союзников. При этом ходят слухи, что для этого они хотят взять "под свое крыло" новый политический проект Сергея Притулы и "Свободу".