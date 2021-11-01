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"Обігнав Порошенка": Зеленський вийшов у лідери з антирейтингу в Україні

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Володимир Зеленський Новина оновлена 01 листопада 2021, 16:37
Володимир Зеленський

Рейтинг підтримки чинного президента опустився нижче за 20%.

Президент України Володимир Зеленський уперше очолив рейтинг недовіри до вітчизняних політиків, незважаючи на те, що він, як і раніше, зберігає лідерство серед електоральних симпатій українців.

Це випливає із результатів опитування центру Разумкова, проведеного 23-27 жовтня.

З нього випливає, що якби найближчим часом проводилися президентські вибори, то за Зеленського віддали свої голоси 18,7% виборців.

У трійці лідерів також розташувалися п’ятий президент Петро Порошенко та співголова ОПЗЖ Юрій Бойко, у них 12,7% та 6,2% підтримки.

Примітно, що у топ-5 різко вийшов колишній речник Верховної Ради Дмитро Разумков, у нього 5,5% підтримки серед респондентів. З такими показниками він обходить навіть голову "Батьківщини" Юлію Тимошенко, яка має 5%.

За ними розташувалися:

  • колишній прем’єр України Володимир Гройсман (4,1%);
  • голова "Сила та честь" Ігор Смешко (3,2%);
  • голова партії "Наші" Євген Мураєв (3,1%);
  • голова Радикальної партії Олег Ляшко (2%);
  • голова політради ОПЗЖ Віктор Медведчук (1,7%);
  • голова "Свободи" Олег Тягнибок (1,4%);
  • лідер "Голосу" Кіра Рудик (0,3%).

А ось рейтинг кандидатів, за яких українці не голосуватимуть ні за яких умов вперше очолив Володимир Зеленський, набравши 31,9%. Цей показник дозволив усунути з першого місця Петра Порошенка, який показує 31,6%.

Решта списку виглядає так:

  • Віктор Медведчук (24,7%);
  • Юрій Бойко (24%);
  • Олег Ляшко (15%);
  • Юлія Тимошенко (13,8%);
  • Олег Тягнибок (11%).

Більшість опитаних вважають, що дії поточної влади нічим не відрізняються від попередньої. Таку думку поділяє 40,1% респондентів.

36,2% переконані, що чинна влада ще гірша, ніж попередня, а ось поліпшення помітили лише 20,1% опитаних.

Як раніше писав "Телеграф", Офіс президента вже розпочав підготовку до наступних виборів і тепер активно шукає собі союзників. При цьому ходять чутки, що для цього вони хочуть взяти "під своє крило" новий політичний проект Сергія Притули та "Свободу".

Теги:
#Юрій Бойко #Юлія Тимошенко #Петро Порошенко #Віктор Медведчук #Володимир Зеленський
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