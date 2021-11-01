"Обігнав Порошенка": Зеленський вийшов у лідери з антирейтингу в Україні
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Рейтинг підтримки чинного президента опустився нижче за 20%.
Президент України Володимир Зеленський уперше очолив рейтинг недовіри до вітчизняних політиків, незважаючи на те, що він, як і раніше, зберігає лідерство серед електоральних симпатій українців.
Це випливає із результатів опитування центру Разумкова, проведеного 23-27 жовтня.
З нього випливає, що якби найближчим часом проводилися президентські вибори, то за Зеленського віддали свої голоси 18,7% виборців.
У трійці лідерів також розташувалися п’ятий президент Петро Порошенко та співголова ОПЗЖ Юрій Бойко, у них 12,7% та 6,2% підтримки.
Примітно, що у топ-5 різко вийшов колишній речник Верховної Ради Дмитро Разумков, у нього 5,5% підтримки серед респондентів. З такими показниками він обходить навіть голову "Батьківщини" Юлію Тимошенко, яка має 5%.
За ними розташувалися:
- колишній прем’єр України Володимир Гройсман (4,1%);
- голова "Сила та честь" Ігор Смешко (3,2%);
- голова партії "Наші" Євген Мураєв (3,1%);
- голова Радикальної партії Олег Ляшко (2%);
- голова політради ОПЗЖ Віктор Медведчук (1,7%);
- голова "Свободи" Олег Тягнибок (1,4%);
- лідер "Голосу" Кіра Рудик (0,3%).
А ось рейтинг кандидатів, за яких українці не голосуватимуть ні за яких умов вперше очолив Володимир Зеленський, набравши 31,9%. Цей показник дозволив усунути з першого місця Петра Порошенка, який показує 31,6%.
Решта списку виглядає так:
- Віктор Медведчук (24,7%);
- Юрій Бойко (24%);
- Олег Ляшко (15%);
- Юлія Тимошенко (13,8%);
- Олег Тягнибок (11%).
Більшість опитаних вважають, що дії поточної влади нічим не відрізняються від попередньої. Таку думку поділяє 40,1% респондентів.
36,2% переконані, що чинна влада ще гірша, ніж попередня, а ось поліпшення помітили лише 20,1% опитаних.
Як раніше писав "Телеграф", Офіс президента вже розпочав підготовку до наступних виборів і тепер активно шукає собі союзників. При цьому ходять чутки, що для цього вони хочуть взяти "під своє крило" новий політичний проект Сергія Притули та "Свободу".