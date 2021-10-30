Єрмак готує Банкову до нових виборів: знайшли роль для Притули й навіть для Тягнибока

За інформацією "Телеграфа", Офіс президента заради перемоги Зеленського на виборах готовий працювати з партіями Притули, "Свободою" та "За майбутнє"

До чергових парламентських виборів в Україні ще два роки, але, як відомо, до нової виборчої кампанії починають готуватись наступного дня після попередньої. Що й роблять багато політичних сил в Україні. Винятком не став і Офіс президента, де, як вдалося з’ясувати «Телеграфу», розробляють стратегію роботи з низкою вже наявних політичних сил, а також нових партій.

Враховуючи, що сьогоднішні результати президентської партії «Слуга народу» залишають бажати кращого, перед ОП постає завдання забезпечити собі більше представництва у наступному скликанні парламенту. Головним ідеологом такого процесу кілька впливових співрозмовників "Телеграфа" назвали голову ОП Андрія Єрмака. Докладніше про це – у нашому матеріалі.

Доступ до тіла лише через Єрмака

Про голову ОП Андрія Єрмака у політичній тусовці України вже давно говорять, як про найвпливовішу людину в державі, після президента Володимира Зеленського. Його називають «не першою, але й не другою» людиною, яка уклала на собі практично всю комунікацію з президентом, кадрові питання і навіть міжнародну політику. Як розповідає низка народних депутатів від «Слуги народу» не під запис, багато рядових депутатів місяцями не мають жодного доступу до президента, а ті, хто отримують такий доступ, роблять це лише через Єрмака.

«Він хоче, щоб усі зустрічі узгоджувалися особисто з ним, і хоче бути присутнім на кожному такому спілкуванні. Те саме стосується і його заступників як голови ОП — якщо хтось іде в обхід, то Єрмак страшенно злиться. По суті, доступ до Зеленського в ОП поза Єрмаком мають лише пара людей, і те, нещодавно він хотів посунути й Шефіра (перший помічник президента Сергій Шефір, машину якого обстріляли місяць тому, ред.)», — розповідає один із парламентаріїв не під запис.

На погану комунікацію з президентом депутати скаржилися і під час виїзної фракції у Трускавці. Тоді ж було ухвалено рішення призначити відповідального за це нікого іншого, як того ж Андрія Єрмака. Крім того, голова ОП уклав на собі всі кадрові питання.

Як писав «Телеграф», наприклад, Єрмак займався пошуком та співбесідою кандидатів на нового голову Нацбанку, він же приймає рішення щодо кандидатів до Кабінету міністрів, без його волі не обходяться регіональні призначення. У його віданні й розподіл кадрових повноважень в Офісі президента між заступниками голови ОП.

У липні нинішнього року Єрмака також обрали головою президії Конгресу місцевої та регіональної влади, яка була створена для противаги Асоціації міст, яку очолює Віталій Кличко. Той же Єрмак у вересні очолив робочу групу з протидії загрозам «Північного потоку-2», він же вирушає в усі міжнародні візити з президентом і, по суті, сконцентрував на собі найбільшу повноту влади, будучи так званим «громовідведенням» для президента, як його називають співрозмовники "Телеграфа".

Готуємось до виборів

Як вдалося дізнатися нашому виданню, Єрмак також займається підготовкою до майбутніх виборів парламенту та вибудовуванням відносин із низкою політичних сил в Україні, щоб зробити їх союзниками вже зараз чи у майбутньому скликанні. Як пояснило «Телеграфу» кілька незалежних один від одного джерела не під запис, мети дві: Єрмак хоче взяти «під крило» умовно патріотично спрямовані партії в Україні для того, щоб вони під час виборчої кампанії «відкусили» частину електорату у партії Петра Порошенка «Європейська солідарність». Йдеться про партії «Свобода» та майбутню партію шоумена Сергія Притули. За словами ряду співрозмовників, і сам Притула та частина депутатів «Голосу», які орієнтуються на нього, обговорювали з Єрмаком варіанти можливого майбутнього співробітництва.

«Притула може відтягнути у нас до 4% підтримки під час кампанії, "Свобода" нічого не відтягне, у нас різний електорат. Хоча вони вже давно працюють проти нас. Тягнибока навіть запрошують до ефірів «Право на владу». Банкова Гройсмана ще качатиме проти нас, так, у нього рейтинг підтримки в рамках 5%, але в цих відсотках – наших 3 або навіть 4%», — каже співрозмовник у «Європейській солідарності» не під запис.

Боротьба з вулицею

Окрім роботи на електоральному полі Порошенка, за словами іншого співрозмовника "Телеграфа", є ще одна причина, чому в ОП задумалися про роботу з патріотичними партіями. «І Єрмак, і Зеленський бояться вулиці. Вони не знають, як працювати з цією аудиторією, тому що вона дуже чутлива та незрозуміла їм», — пояснює політик.

Березневі протести з підпалами та вибитими вікнами біля стін ОП на захист активіста Сергія Стерненка добре показали, що впоратися з вулицею у нинішній команді президента не може ніхто. Тоді із цим завданням, причому показово, впорався вже ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Проте, зараз Авакова у владі немає, і хоча, між ним та ВП тимчасово укладено так званий пакт про ненапад, допомагати Зе-команді ексголова МВС не має наміру. А новий міністр внутрішніх справ Денис Монастирський таке завдання при всьому бажанні та лояльності просто не витягне, тож на Банковій шукають виходи із цієї ситуації.

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«Телеграф» звернувся за коментарями до партії «Свобода» та Сергія Притули, представники обох – спростували співпрацю з ОП.

«Ми не відкидаємо, що подібні заяви – це піар-технологія «ЄС», які завжди використовували таку риторику з метою формування образу скривджених, а також спроба компрометувати ВО «Свобода». Жодних розмов такого змісту керівництвом «Свободи» не ведеться, і з нашого боку вестись не може. У стилі ЄС поширюватиме подібні провокаційні чутки «ніби на випередження», — прокоментувала «Телеграфу» спікер партії Христя Равлюк.

«Ми зараз на самому початку формування всеукраїнської політичної сили. Сергій Дмитрович їздить регіонами, зустрічається з командами, які вийшли з «Голосу» та з небайдужими громадянами з проукраїнськими поглядами, професіоналами своєї справи. Щодо зустрічей із кимось з Офісу президента, то ми не коментуємо чутки», — відповів «Телеграфу» довірена особа Сергія Притули Павло Петриченко.

Дехто вже працює у тандемі з Банковою

Але у поле зору ОП потрапили не лише патріотично спрямовані партії. За словами джерел «Телеграфа», своїми сателітами перед виборами влада хоче зробити й дві партії, які зараз мають депутатські групи у парламенті – «Довіра» та «За майбутнє».

«У технологів Офісу є ідея зробити і «Довіру», і «За майбутнє» чимось на кшталт «Нашого краю», який був у Порошенка (ідеологом партії «Наш край» у політикумі називали експершого заступника голови АП Віталія Ковальчука. Партія орієнтувалася на електорат південного сходу, — ред.), щоб у майбутньому парламенті мати для себе підмогу», — коментує співрозмовник «Телеграфа».

Групи "За життя" та "Довіри" афілійовані з олігархом Ігорем Коломойським, та бізнесменами Андрієм Веревським та Юрієм Косюком відповідно. Якщо проаналізувати голосування у парламенті, то обидва депутатські об’єднання останнім часом дуже часто підтримують рішення партії влади. Показовим був випадок, наприклад, із голосуванням щодо відставки спікера ВРУ Дмитра Разумкова, яку підтримали обидві групи. Як пояснюють у парламенті, це сталося в обмін на виділення субвенцій на округи, оскільки члени депутатських груп – мажоритарники. І за розрахунками «Чесно», саме вони одержують одні з найбільших сум так званого "соцеконому".

Плани на нову коаліцію

Співпраця з цими партіями потрібна ОП ще й тому, що в майбутньому скликанні парламенту, у «Слуги народу» вже не буде такої великої кількості депутатів, і не буде такого гучногоо успіху на виборах, а отже, треба думати про те, з ким будувати майбутню коаліцію.

«Єрмаку потрібно показувати свою ефективність, збільшувати свій вплив та показувати президенту, що він робить усе, щоб врятувати другий термін. Але я не думаю, що це буде хороший хід. У цих партій, якщо ми говоримо про патріотичні, не так багато ресурсів та можливостей, як у Порошенка, щоби «відкусити» у нього електорат. Я чув і іншу ідею, що є люди, які радять владі змінити виборче законодавство і взагалі прибрати прохідний бар’єр, тобто зробити його нульовим. За прикладом Ізраїлю, наприклад, де взагалі немає відсоткового бар'єра. Під приводом демократії просто вирішити свої питання щодо створення коаліції та зберегти свою владу ще на один термін», — прокоментував «Телеграфу» політичний експерт Анатолій Октисюк.

Поки що плани команди Зеленського виставити його на другий термін надто очевидні, хоча сам президент у Трускавці на запитання нашого видання про наступні вибори відреагував досить нервово.