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Відставка Разумкова: хто з депутатів голосував проти (список)

Автор
Галина Михайлова
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Голосування за відставку — очікування результату на табло.
Голосування за відставку — очікування результату на табло.

Дві партії не погодилися з пропозицією відправити Разумкова у відставку.

Дмитра Разумкова відправили у відставку з поста спікера Верховної Ради 284 тих, хто проголосував "за" депутата. Проти висловилися 74, ще 30 не голосували або утрималися.

"Телеграф" підготував поіменний список нардепів, які проголосували за відставку Разумкова. Дані взяті з порталу Верховної Ради.

У партії "Слуга народу" "за" проголосували 215 народних обранців, але знайшлися і ті, хто висловився проти. Їх всього семеро. Перша п’ятірка — Людмила Буймистер ( раніше отримала титул "червона кнопка" ), Неллі Яковлєва, Артем Дмитрук, Володимир Козак та Василь Мокан. Вони ж не підтримали тимчасове відсторонення Разумкова від обов’язків декількома днями раніше. В цьому голосуванні до них приєдналися Оксана Дмитрієва та Олег Воронько.

У ОПЗЖ відправляти Разумкова з поста спікера не хотіли, велика частина фракції проголосувала "проти".

23 — проти. ОПЗЖ не підтримала відставку Разумкова
23 — проти. ОПЗЖ не підтримала відставку Разумкова

Фракція "Європейська солідарність" в повному складі також не хотіла відправляти Разумкова у відставку.

Одностайне "проти" від фракції "ЄС"
Одностайне "проти" від фракції "ЄС"

Фракція "Батьківщина" і депутатські групи "За майбутнє" і "Довіра" практично одноголосно підтримали відставку спікера.

У позафракційних депутатів і нардепів від партії "Голос" картина голосування виглядає більш строкатою.

Раніше "Телеграф" писав, що такі результати голосування в партії "Голос" в парламенті можуть бути пов’язані з певними домовленостями, на кону яких — місце лідера фракції.

Теги:
#Верховна Рада #Відставка #Дмитро Разумков
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