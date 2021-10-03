Інвестняня і турбо жим-жим: "Слуги народу" вручили премії самі собі

Деяким народним обранцям замість нагород вручали гарбузи

У місті Трускавець Львівської області депутати франкції "Слуга народу" протягом двох днів у готелі Rixos Prykarpattya презентували напрацьовані програми в ряді галузей, а на завершення заходу вручили самим собі нагороди в рамках премії "Слугам по заслугах". Не обійшлося без гарбузів.

Про це з місця події повідомляє кореспондент "Телеграфа".

Спочатку народним обранцям фракції "Слуга народу" вручали більш серйозні нагороди. Зокрема, відзначили нардепів, які найбільше ходили у Раду, найбільше там говорили, натискали червону кнопку та займалися іншими не менш цікавими речима.

Нагороди розподілили наступним чином:

"Відповідальність року" – нагороду отримав Ігор Копитін, який не пропустив жодного засідання парламенту.

"Шаолінь року" – вручили Миколі Сольському, який як нардеп найбільше часу провів за трибуною парламенту;

"Наполегливість року" отримала Галина Третьякова, яка не зважаючи на критику, до останнього відстоювала свої позиції;

"Євроінтегратор року" – Марія Мезенцева.

"Децентралізатор року" – Віталій Безгін.

"Червона кнопка року" – Людмила Буймістер, яка відзначилася найбільшою кількістю натискань червоної кнопки під час голосування за законопроекти "Слуги народу".

"Батько року" – Павло Сушко, як депутат, який дбає про дітей з особливими потребами.

"Інвест-няня року" – голова ТСК з захисту інвесторів Галина Янченко.

В номінації "Бджоли проти меду" перемогла Анастасія Радіна за найбільш "болючі" для депутатів закони.

В номінації "Кількість і якість" – Данило Гетьманцев як голова комітету, який провів найбільшу кількість реформ.

Наступна шістка народних депутатів отримала жартівливі нагороди, за які їм виносили гарбузи (гарбуз дають дівчата сватам, коли відмовляються виходити заміж за хлопця).

Першим гарбуз отримав Олімпійський чемпіон Жан Беленюк. Так, за сон на засіданні ВР "в рамках підготовки до перемоги на Олімпійських іграх" він став переможцем у номінації "Чим би депутат не тішився".

Не забули відзначити гарбузом і Михайла Радуцького. За відоме листування у месенджері нардеп переміг у номінації "Трохи по-мобільному".

Давид Арахамія та Олександр Корнієнко стали кращими у номінації "Цитати великих людей" за розмову з включеними мікрофонами, під час якої обговорювали свою колегу і назвали її "корабельною сосною".

Також гарбузом нагородили:

Галину Третьякову — у номінації 18+ за переписку про матрац;

Роксолану Підласу — у номінації Що це було за законопроект про напівпровідники;

Миколу Тищенка — у номінації Турбо жим-жим.

Варто зазначити, що народних депутатів від "Слуги народу" нагороджували вже після того, як вони разом з президентом Володимиром Зеленським зібрали 150 підписів для того, щоб розпочати процедуру відкликання спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Додамо, що у готелі "Rixos-Prykarpattya" у Трускавці "слуги" провели два дні у невимушеній обстановці — під келих алкоголю залюбки спілкувалися та проводили час з журналістами та іншими гостями. Крім того, влаштували турнір з великого тенісу і грали у футбол.

Крім розваг, як повідомляв "Телеграф", народні обранці також працювали. Зокрема, були представлені презентації напрацьованих програм по ряду сфер, включаючи військову безпеку, енергетичну незалежність і верховенство права.