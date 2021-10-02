Депутатів напоїли і брали змором: джерела розповіли, навіщо насправді "слуг" зібрали в Трускавці

В "Слузі народу" розповіли про основну мету з’їзду в Трускавці

Під час засідання фракції "Слуги народу" в Трускавці не обговорювалися кадрові питання, відставки міністрів і причини відкликання спікера парламенту Дмитра Разумкова. Головна причина полягала в тому, щоб зібрати 150 підписів, необхідних для початку процедури його звільнення.

Про це заявили кілька джерел "Телеграфа" в партії "Слуга народу".

"Головне, чому нас сюди звезли — зібрати 150 підписів за відставку Разумкова. Брали просто змором. У п’ятницю напоїли. Сьогодні змістили зустріч з президентом, щоб зібрати підписи. Збирав Арахамія, апарат фракції. Єрмак, Резніков і Кулеба розважали депутатів поки збирали голоси. Деяким депутатам взагалі говорили, що Разумков сам хоче піти у відставку, тому підпишіть. Але далі будуть "ламати" фракцію, щоб було 226 голосів в залі, а на просто підписів на папері, і щоб дешевше обійшлися голоси за це від груп "Довіра" і "За майбутнє", — розповіло джерело "Телеграфу".

Також, за його словами, не обговорювалися відставки в уряді.

"Ми знаємо, що готують на вихід двох Ром: міністра екології Абрамовського та міністра аграрної політики Лещенко. Ті, що були раніше в списку на виліт, вже не обговорюються", — додало інше джерело.

Як повідомлялося раніше, нардеп Олексій Устенко з "СН" розповів "Телеграфу", що необхідні 150 голосів вже були зібрані.