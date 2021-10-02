Депутатов напоили и брали измором: источники рассказали, зачем на самом деле "слуг" собрали в Трускавце

В "Слуге народа" рассказали об основной цели съезда в Трускавце

Во время заседания фракции "Слуги народа" в Трускавце не обсуждались кадровые вопросы, отставки министров и причины отзыва спикера парламента Дмитрия Разумкова. Главная причина заключалась в том, чтобы собрать 150 подписей, необходимых для начала процедуры его увольнения.

Об этом заявили несколько источников "Телеграфа" в партии "Слуга народа".

"Главное, почему нас сюда свезли — собрать 150 подписей за отставку Разумкова. Брали просто измором. В пятницу напоили. Сегодня сдвинули встречу с президентом, чтобы собрать подписи. Собирал Арахамия, аппарат фракции. Ермак, Резников и Кулеба развлекали депутатов пока собирали голоса. Некоторым депутатам вообще говорили, что Разумков сам хочет уйти в отставку, поэтому подпишите. Но дальше будут "ломать" фракцию, чтобы было 226 голосов в зале, а на просто подписей на бумаге, и чтобы дешевле обошлись голоса за это от групп "Довира" и "За майбутне", — рассказал источник "Телеграфу".

Также, по его словам, не обсуждались отставки в правительстве.

"Мы знаем, что готовят на выход двух Ром: министра экологии Абрамовского и министра аграрной политики Лещенко. Те, что были раньше в списке на вылет, уже не обсуждаются", — добавил другой источник.

Как сообщалось ранее, нардеп Алексей Устенко из "СН" рассказал "Телеграфу", что необходимые 150 голосов уже были собраны.