Виски, торты и смарт-ужин с журналистами: как проходит вечер "слуг народа" в Трускавце (фото, видео)

На пышном мероприятии в отеле Rixos Prykarpattya присутствует журналист "Телеграфа"

В отеле "Rixos-Prykarpattya" в Трускавце, где депутаты фракции "Слуга народа", чиновники Кабмина и Офиса президента собрались для проведения двухдневного заседания, проходит так называемый смарт-ужин при участии журналистов. На мероприятии присутствует и корреспондент "Телеграфа".

Ужин проходит в непринужденной обстановке в ресторане отеля — участники заседания спокойно общаются друг с другом и с журналистами.

Журналисты непринужденно общаются с депутатами и чиновниками

Как сообщает наш корреспондент, среди гостей ужина — премьер-министр Денис Шмыгаль и замглавы ОП Кирилл Тимошенко.

Мероприятие посетил премьер-министр Денис Шмыгаль

Фуршет выглядит довольно прилично — на выбор предлагают большое количество разных закусок, десертов и напитков, в том числе виски.

Гостей смарт-ужина в Трускавце обильно угощают

Стоит отметить, что вся программа пребывания "слуг" в Трускавце насыщенна. Помимо рабочих моментов, среди которых особняком стоит совместное заседание с президентом, депутаты и чиновники планируют устроить турнир по теннису и сыграть в футбол.

Десерты на ужине в отеле Rixos в Трускавце

Среди развлечений в отеле Rixos в Трускавце - бильярд

Среди алкогольных напитков - виски

Обстановка смарт-ужина в отеле Rixos

Как ранее сообщал "Телеграф", "слуги народа" в течение двух дней будут размещаться в трех отелях. Помимо самого дорогого из них — Rixos Prykarpattya, депутаты и чиновники будут проживать в отелях «Лесная песня» и «Миротеле» (Mirotel Resort & Spa). Наши журналисты внимательно изучили прайсы гостиниц и подсчитали, во сколько минимально обойдется проживание всех участников заседания в Трускавце.