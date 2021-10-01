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Виски, торты и смарт-ужин с журналистами: как проходит вечер "слуг народа" в Трускавце (фото, видео)

Автор
Максим Иванов
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Вечер в отеле Rixos в Трускавце проходит в непринужденной обстановке Новость обновлена 01 октября 2021, 20:28
Вечер в отеле Rixos в Трускавце проходит в непринужденной обстановке

На пышном мероприятии в отеле Rixos Prykarpattya присутствует журналист "Телеграфа"

В отеле "Rixos-Prykarpattya" в Трускавце, где депутаты фракции "Слуга народа", чиновники Кабмина и Офиса президента собрались для проведения двухдневного заседания, проходит так называемый смарт-ужин при участии журналистов. На мероприятии присутствует и корреспондент "Телеграфа".

Ужин проходит в непринужденной обстановке в ресторане отеля — участники заседания спокойно общаются друг с другом и с журналистами.

Журналисты непринужденно общаются с депутатами и чиновниками
Журналисты непринужденно общаются с депутатами и чиновниками

Как сообщает наш корреспондент, среди гостей ужина — премьер-министр Денис Шмыгаль и замглавы ОП Кирилл Тимошенко.

Мероприятие посетил премьер-министр Денис Шмыгаль
Мероприятие посетил премьер-министр Денис Шмыгаль

Фуршет выглядит довольно прилично — на выбор предлагают большое количество разных закусок, десертов и напитков, в том числе виски.

Гостей смарт-ужина в Трускавце обильно угощают
Гостей смарт-ужина в Трускавце обильно угощают

Стоит отметить, что вся программа пребывания "слуг" в Трускавце насыщенна. Помимо рабочих моментов, среди которых особняком стоит совместное заседание с президентом, депутаты и чиновники планируют устроить турнир по теннису и сыграть в футбол.

Десерты на ужине в отеле Rixos в Трускавце
Десерты на ужине в отеле Rixos в Трускавце
Среди развлечений в отеле Rixos в Трускавце - бильярд
Среди развлечений в отеле Rixos в Трускавце - бильярд
Среди алкогольных напитков - виски
Среди алкогольных напитков - виски
Обстановка смарт-ужина в отеле Rixos
Обстановка смарт-ужина в отеле Rixos

Как ранее сообщал "Телеграф", "слуги народа" в течение двух дней будут размещаться в трех отелях. Помимо самого дорогого из них — Rixos Prykarpattya, депутаты и чиновники будут проживать в отелях «Лесная песня» и «Миротеле» (Mirotel Resort & Spa). Наши журналисты внимательно изучили прайсы гостиниц и подсчитали, во сколько минимально обойдется проживание всех участников заседания в Трускавце.

Теги:
#Украина #Трускавец #Слуга народа #Отель Rixos Prykarpattya
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