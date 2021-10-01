Проживание "слуг" в Трускавце обошлось минимум в 1,5 миллиона

"Телеграф" подсчитал, в какую минимальную сумму обойдется проживание депутатов "Слуги народа", а также других чиновников в Трускавце

Прямо сейчас в Трускавце проходит выездное заседание фракции "Слуга народа". Большое собрание с участием президента Владимира Зеленского проведут в гостинице "Rixos Prykarpattya".

Начали же приезжать и заселяться парламентарии в пятницу, 1 октября, утром. Как рассказал журналистам уже в Трускавце «слуга» Алексей Жмеренецкий, поездку и проживание в отелях депутаты оплачивают за свой счет.

"Мы "скидывались". Нам централизованно покупали билеты, но за наш счёт. И сейчас мы будем оплачивать проживание в отеле. Номера для нас уже забронированы", — сказал он журналистам по прибытии.

Участники выездного заседания размещаются в трех близлежащих отелях: «Rixos-Prykarpattya» (где и пройдет большое собрание), «Лесная песня» (укр. «Лісова пісня») и «Миротеле» (Mirotel Resort & Spa).

Стоит отметить, что только народных депутатов во фракции «Слуга народа» насчитывается 244 «штыка», не считая ожидаемого прибытия Зеленского, членов Офиса президента и иных приглашенных представителей команды президента, как то министров, руководителей служб и ведомств.

«Rixos-Prykarpattya»

По данным «Телеграфа», в самом дорогом отеле «Rixos-Prykarpattya» будет проживать только несколько членов парламентской фракции «Слуга народа». В частности, это уже прибывший и успевший пообщаться с журналистами глава фракции Давид Арахамия и его первый зам по руководству фракции Александр Корниенко.

Цены в этом отеле колеблются от 2 420 грн в сутки за двухместный номер «Классик» (стандартный однокомнатный номер с двумя одноместными кроватями) до 6 900 грн за номер «Люкс» (просторный двухкомнатный номер с одной двуспальной кроватью).

Отель «Rixos-Prykarpattya»

Также отель предлагает еще «Апартаменты» площадью 150 м², рассчитанные на 4 человек и стоимостью 19 600 грн в сутки.

Сомнительно, что руководители монобольшинства Рады будут проживать в одном номере. Также будем считать, что они выбрали не самый дорогой номер, а в теории могли остановиться и в самых простых, значит каждый из них выложил за проживание от 4 840 грн (если номер «Классик») до 13 800 грн (если «Люкс») за двое суток проживания.

«Миротель»

По нашей информации, около 50-60 парламентариев заселились в «Миротель». Здесь цены за номер на одного начинаются от 3 090 грн в сутки.

Стоимость номеров в отеле "Миротель"

Таким образом, только исключительно проживание в самом недорогом номере обойдется парламентарию 6 080 грн. Стоимость же обеда и ужина, как видно из прейскуранта, составляет 450 грн.

Гостиница "Миротель" в Трускавце

«Лесная песня»

Стоит отметить, что в третьем отеле — «Лесная песня» — самые демократичные расценки. Минимальная стоимость номера в этом отеле в сутки составляет 1700 грн.

Стоимость номеров в отеле "Лесная песня"

При этом все номера рассчитаны на двоих человек (или больше в зависимости от номера).

Однако вряд ли парламентарии будут в них селиться подвое. Дело в том, что в таких номерах стоят двуспальные кровати и очень сомнительно, что члены фракции настолько дружны, сплочены или бережливы, что будут делить одну кровать на двоих. Значит рассчитываем, что в этом отеле на одного нардепа приходится один отдельный номер.

Отель "Лесная песня" в Трускавце

Таким образом, заселившемуся в этот отель «слуге» или другому участнику большого собрания придется выложить только за проживание минимум 3400 грн за двое суток.

Подведем итог

Таким образом можно прикинуть, что в случае избрания самых бюджетных номеров всеми нардепами (не считая сопровождающих, а ведь некоторые «слуги» поехали со своими помощниками), а также не беря в расчет других участников собрания, только за проживание депутаты совокупно заплатят за два дня более 1,6 млн грн. Верхнюю же планку предположить не представляется возможным, ведь только депутатов 244 человека и выбрать они могли себе и более дорогие номера, как и дополнительные небесплатные услуги, которые в широком ассортименте предоставляют все отели.