"Слуги народа" будут решать судьбу Разумкова на курорте в Трускавце (видео)

Некоторые "слуги народа" довольны работой спикера ВРУ, но заслушают аргументы "против"

Нардепы от "Слуги народа", находясь 1-2 октября на выездном заседании партии в Трускавце (курортный город во Львовской области), первым делом рассмотрят спорный вопрос об отставке спикера Рады Дмитрия Разумкова.

Об этом корреспонденту "Телеграфа", который также находится на "слете" партии, рассказал нардеп Алексей Леонов.

Парламентарий подчеркнул, что лично у него претензий к Разумкову как к председателю парламента нет. Напротив, он доволен его работой.

Также Леонов сказал, что подписные листы насчет отставки спикера запросил по личной инициативе глава фракции Давид Арахамия. Теперь же другие "слуги", которые являются сторонниками председателя ВРУ, смогут услышать аргументы его "противников" в Трускавце — этот вопрос рассмотрят одним из первых.

Автор видео: Юлия Забелина, "Телеграф".

Процесс отзыва Дмитрия Разумкова с поста спикера парламента начался накануне, 30 сентября, после продолжительного конфликта между председателем Верховной Рады и партией "Слуга народа". Он обострился в связи с реакцией Разумкова на законопроект об олигархах, который спикер направил в Венецианскую комиссию.

Этот же вопрос стал камнем преткновения и в отношениях между президентом Украины Владимиром Зеленским и спикером Рады. Они прекратили общение, утверждает источник "Телеграфа" в партии "Слуга народа".

Основные события вокруг (не)снятия Разумкова будут развиваться уже совсем скоро. О том, чего ожидать от второго месяца осени во внутриполитическом и внешнеполитическом смысле, "Телеграфу" рассказали эксперты.

Также стоит напомнить, что выездное заседание фракции "Слуга народа" состоится в санатории "Rixos Prykarpattya", и помимо решения рабочих моментов нардепы будут и отдыхать. Наш источник сообщил о том, что для парламентариев приготовили вечеринку с дресс-кодом, а также диджей-сет от главы фракции Давида Арахамии и награждение депутатов "Оскарами".