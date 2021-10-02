"Слуги" собрали подписи за отставку Разумкова

Для рассмотрения отставки Верховной Радой необходимы 150 подписей.

Фракция "Слуга народа" собрала необходимое количество подписей за рассмотрение отставки спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Об этом корреспонденту "Телеграфа" сообщил нардеп Алексей Устенко.

Он отметил, что подписал документ: "я был 49 по счету. Уже есть более 150 голосов".

Как сообщают источники, сбор подписей начался незадолго до приезда президента Владимира Зеленского.

Для регистрации проекта постановления нужно 150 подписей народных депутатов.

Голоса собирали во время выездного заседания фракции в Трускавце. Подписные листы для начала процедуры запросили накануне — 30 сентября, причем дважды. Один раз от имени парламентской фракции, второй — от ее главы нардепа Давида Арахамии.

Одной из причин того, что "Слуги народа" захотели отставки Разумкова стала его позиция по закону об олигархах. Члены фракции отмечают, что Разумков перестал быть с ними "в одной команде", а нардеп Николай Тищенко, как писал "Телеграф" сказал, что тем, кто играет в игру "троянский конь" место в истории.