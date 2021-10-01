"Игра "троянский конь" - Тищенко эмоционально прокомментировал поведение Разумкова (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 160
Неудовлетворенность работой спикера Верховной Рады — партийная позиция.
Отставка спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова — одна из ТОП-тем на выездном заседании партии "Слуга народа" в Трускавце. В партии не все довольны работой спикера, которого делегировали на пост от большинства в парламенте.
Об этом в эксклюзивном интервью корреспонденту "Телеграфа" рассказал народный депутат Николай Тищенко.
По его словам, у него нет претензий к Разумкову, он "отличный парень", но "не считает команду "Слуги народа" своими коллегами или командой".
Тищенко также рассказал, что по закону отставка Разумкова — это позиция партии "Слуга народа".
"Мы хотим там видеть игрока нашей команды, члена нашей команды, человека, который будет переживать за нашу команду, человека который будет переживать за народ Украины", — отметил Тищенко, напомнив, что народ Украины дал большинство именно партии "Слуга народа".
"Если кто-то изнутри хочет поиграть в игру "Троянский конь" его место знаете где? В истории", — резюмировал Тищенко.
Видео: Юлия Забелина, "Телеграф"
Ранее "Телеграф" писал, что партия "Слуга народа" запросила у Разумкова подписные листы на его отставку, позднее с таким же обращением выступил и нардеп, глава фракции в парламенте Давид Арахамия.
Напомним, у Разумкова и президентской партии возник конфликт на почве принятия законопроекта об олигархах. Также это вызвало раздор между спикером ВР и президентом Украины Владимиром Зеленским.
- Дата публикации
-
- Категория
-