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"Игра "троянский конь" - Тищенко эмоционально прокомментировал поведение Разумкова (видео)

Автор
Галина Михайлова
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Автор
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"Большая фракция" в Трускавце 1 октября Новость обновлена 01 октября 2021, 21:02
"Большая фракция" в Трускавце 1 октября

Неудовлетворенность работой спикера Верховной Рады — партийная позиция.

Отставка спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова — одна из ТОП-тем на выездном заседании партии "Слуга народа" в Трускавце. В партии не все довольны работой спикера, которого делегировали на пост от большинства в парламенте.

Об этом в эксклюзивном интервью корреспонденту "Телеграфа" рассказал народный депутат Николай Тищенко.

По его словам, у него нет претензий к Разумкову, он "отличный парень", но "не считает команду "Слуги народа" своими коллегами или командой".

Тищенко также рассказал, что по закону отставка Разумкова — это позиция партии "Слуга народа".

"Мы хотим там видеть игрока нашей команды, члена нашей команды, человека, который будет переживать за нашу команду, человека который будет переживать за народ Украины", — отметил Тищенко, напомнив, что народ Украины дал большинство именно партии "Слуга народа".

"Если кто-то изнутри хочет поиграть в игру "Троянский конь" его место знаете где? В истории", — резюмировал Тищенко.

Видео: Юлия Забелина, "Телеграф"

Ранее "Телеграф" писал, что партия "Слуга народа" запросила у Разумкова подписные листы на его отставку, позднее с таким же обращением выступил и нардеп, глава фракции в парламенте Давид Арахамия.

Напомним, у Разумкова и президентской партии возник конфликт на почве принятия законопроекта об олигархах. Также это вызвало раздор между спикером ВР и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Теги:
#Верховная Рада #Отставка #Слуга народа #Дмитрий Разумков
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