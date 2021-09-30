"Зеленский убивает своего Разумкова": украинцы отреагировали на разборки в Раде едкой карикатурой
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Украинцы "перенесли" Зеленского и Разумкова во времена царствования Ивана Грозного
Украинцы отреагировали на процесс отзыва Дмитрия Разумкова с поста главы парламента, который инициировала 30 сентября пропрезидентская партия "Слуга народа".
Так, в Телеграмм-канале политического карикатуриста Богдана Процишина появилась реплика картины Ильи Репина на злобу дня. Украинец преобразил известное полотно "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года", где царь убивает наследника: на месте разгневанного правителя — президент Украины Владимир Зеленский, который "нанес" смертельный удар ножом спикеру ВРУ Дмитрию Разумкову.
"Владимир Большое Строительство убивает своего спикера" — холст, масло по 85,00", — подписал карикатуру художник.
Интернет-пользователи расхвалили идею креативщика и дали альтернативное название: "Зеленский убивает своего Разумкова".
Другие украинцы позабавили мемами. На одном из них в шуточной форме, да еще и в стихах показано, как президент Владимир Зеленский теряет своих людей: сначала — советника Андрея Богдана, вскоре — премьера Алексея Гончарука, ну и напоследок — спикера Рады Дмитрия Разумкова.
Напомним, конфликт между главой Верховной Рады Дмитрием Разумковым и партией "Слуга народа" усилился в связи с реакцией спикера на законопроект об олигархах, который он направил в Венецианскую комиссию.
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