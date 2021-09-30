"Зеленский убивает своего Разумкова": украинцы отреагировали на разборки в Раде едкой карикатурой

Украинцы "перенесли" Зеленского и Разумкова во времена царствования Ивана Грозного

Украинцы отреагировали на процесс отзыва Дмитрия Разумкова с поста главы парламента, который инициировала 30 сентября пропрезидентская партия "Слуга народа".

Так, в Телеграмм-канале политического карикатуриста Богдана Процишина появилась реплика картины Ильи Репина на злобу дня. Украинец преобразил известное полотно "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года", где царь убивает наследника: на месте разгневанного правителя — президент Украины Владимир Зеленский, который "нанес" смертельный удар ножом спикеру ВРУ Дмитрию Разумкову.

"Владимир Большое Строительство убивает своего спикера" — холст, масло по 85,00", — подписал карикатуру художник.

Карикатура с Зеленским и Разумковым

Интернет-пользователи расхвалили идею креативщика и дали альтернативное название: "Зеленский убивает своего Разумкова".

Другие украинцы позабавили мемами. На одном из них в шуточной форме, да еще и в стихах показано, как президент Владимир Зеленский теряет своих людей: сначала — советника Андрея Богдана, вскоре — премьера Алексея Гончарука, ну и напоследок — спикера Рады Дмитрия Разумкова.

Зеленский потерял троих людей из первоначальной команды

Напомним, конфликт между главой Верховной Рады Дмитрием Разумковым и партией "Слуга народа" усилился в связи с реакцией спикера на законопроект об олигархах, который он направил в Венецианскую комиссию.