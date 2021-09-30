Наступление на Разумкова началось: "Слуга народа" запросила подписные листы для снятия спикера Рады

Письмо подписал от имени фракции ее глава Давид Арахамия.

В Верховной Раде начат процесс отозвания Дмитрия Разумкова с поста главы парламента.

Об этом сам спикер ВРУ рассказал в Facebook.

Спикер сообщил, что подписные листы будут получены уже сегодня, 30 сентября. Разумков отметил, что сразу расписал документ на аппарат ВР. Запросил подписные листы Давид Арахамия, с которым у Разумкова за две недели до этого произошла перепалка в прямом эфире.

"Как и обещал, медлить с процессом не буду. Сегодня коллеги получат подписные листы. Продуктивной работы в Трускавце!", — иронично отметил спикер парламента, имя ввиду грядущую поездку "слуг народа" в Трускавец.

В Раде инициировали отставку Разумкова

Напомним, конфликт между главой Верховной Рады Дмитрием Разумковым и партией "Слуга народа" начался в связи с его реакцией на законопроект об олигархах, который спикер направил в Венецианскую комиссию.

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Этот же вопрос стал камнем преткновения и в отношениях между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Верховной Рады. Они прекратили общение — утверждает источник "Телеграфа" в партии "Слуга народа".

Отметим, что вопрос отставки Разумкова поднимался уже не раз. Арахамию подозревали в том, что он договаривался за "голоса" для отставки с олигархом Игорем Коломойским. По утверждению самого Разумкова, некоторым нардепам предлагали масштабные взятки за голосование "по отставкам".