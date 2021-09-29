"Слугам" в Трускавце готовят коктейльную вечеринку с диджей-сетом от Арахамии: переписка попала в руки "Телеграфа"

Вечеринка "слуг народа" состоится вечером, 2 октября

В партийном чате «Слуги народа» народным депутатам предлагают специальный дресс-код для гала-концерта, который состоится в Трускавеце. Парламентариям следует одеваться в темные костюмы, а народным избранницам — в коктейльные платья выше колена. Об этом сообщили источники «Телеграфа».

«Уважаемые народные депутаты, доброе утро!

Просим вас обратить внимание на желаемый дресс-код для гала-концерта, который состоится 02.10.2021 в 21:30 в Трускавце.

Cocktail/Cocktail Attire

Мужчины могут заменить фрак или смокинг уже на классический черный или максимально темный костюм вместе с галстуком или без него, также внешний вид дополнят черные классические туфли.

Женщинам идеально подойдут коктейльные платья до колен или даже чуть выше колена, а также можно надеть брючный костюм или топ с юбкой. На ноги — туфли на высокой шпильке или босоножки», — сказано в сообщении, размещенном в партийном чате слуг.

"Слугам народа" озвучили дресс-код для вечеринки в Трускавце

Народные депутаты 1-2 октября соберутся на расширенное заседание фракции «Слуга народа», при участии президента, глав силовых структур и народных депутатов. При этом, главу парламента Дмитрия Разумкова, с которым у президента сейчас конфликт, до сих пор не пригласили на встречу в Трускавец.

На самой встрече, кроме стратегических сессий, также ожидается диджей сет главы фракции Давида Арахамии и награждение депутатов.

Стоит напомнить, что это уже не первый массовый выезд депутатов «Слуги народа» в Трускавец. В августе 2019 года тогда еще новоизбранные нардепы прошли там недельный интенсив по основам публичной, бюджетной и законодательной политики, а также по секторам экономики, в том числе макроэкономики. По данным СМИ, стоимость обучения слуг вместе с проживанием, питанием и развлечениями составила около 10 млн грн.

Как ранее сообщал "Телеграф", глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко пожаловался, что журналисты пишут о "косяках" депутатов, и сравнил это с пропагандой.