Наступ на Разумкова почався: "Слуга народу" запросила підписні листи для зняття спікера Ради

Ініціатором виступив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

У Верховній Раді розпочато процес відкликання Дмитра Разумкова з поста глави ВР.

Про це Разумков розповів в Facebook.

Спікер повідомив, що підписні листи будуть отримані вже сьогодні, 30 вересня. Разумков зазначив, що відразу розписав документ на апарат ВР. Запросив підписні листи Давид Арахамія, з яким у Разумкова за два тижні до цього сталася перепалка в прямому ефірі.

"Як і обіцяв, затягувати з процесом не буду. Сьогодні колеги отримають Підписні листи. Продуктивної роботи в Трускавці!", — іронічно зазначив спікер парламенту, маючи на увазі прийдешню поїздку "слуг народу" до Трускавця.

Звернення до Дмитра Разумкова

Нагадаємо, конфлікт між головою Верховної Ради Дмитром Разумковим і партією "Слуга народу" почався в зв’язку з його реакцією на законопроєкт про олігархів, який спікер направив до Венеціанської комісії.

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Цей же питання стало каменем спотикання і в стосунках між президентом України Володимиром Зеленським та головою Верховної Ради. Вони припинили спілкування — стверджує джерело "Телеграфа" в партії "Слуга народу".

Відзначимо, що питання відставки Разумкова підіймалося вже не раз. Арахамію підозрювали в тому, що він домовлявся за "голоси" для відставки з олігархом Ігорем Коломойським. За твердженням самого Разумкова, деяким нардепам пропонували масштабні хабарі за голосування "щодо відставок".