"Слугам" в Трускавці готують коктейльну вечірку з діджей-сетом від Арахамія: листування потрапило в руки "Телеграфа"

Вечірка "слуг народу" відбудеться ввечері, 2 жовтня

У партійному чаті «Слуги народу» народним депутатам пропонують спеціальний дрес-код для гала-концерту, який відбудеться в Трускавці. Парламентаріям слід одягатися в темні костюми, а народним обраницям — в коктейльні сукні вище коліна. Про це повідомили джерела «Телеграфа».

«Шановні народні депутати, доброго ранку!

Просимо вас звернути увагу на бажаний дрес-код для гала-концерту, який відбудеться 02.10.2021 о 21:30 в Трускавці.

Cocktail/Cocktail Attire

Чоловіки можуть замінити фрак або смокінг вже на класичний чорний або максимально темний костюм разом з краваткою чи без неї, також зовнішній вигляд доповнять чорні класичні туфлі.

Жінкам ідеально підійдуть коктейльні сукні до колін або навіть трохи вище коліна, а також можна надіти штанний костюм або топ зі спідницею. На ноги — туфлі на високій шпильці або босоніжки», — сказано в повідомленні, розміщеному в партійному чаті слуг.

"Слугам народу" озвучили дрес-код для вечірки в Трускавці

Народні депутати 1-2 жовтня зберуться на розширене засідання фракції «Слуга народу» за участю президента, глав силових структур і народних депутатів. При цьому, главу парламенту Дмитра Разумкова, з яким у президента зараз конфлікт, досі не запросили на зустріч до Трускавця.

На самій зустрічі, крім стратегічних сесій, також очікується діджей-сет глави фракції Давида Арахамії і нагородження депутатів.

Варто нагадати, що це вже не перший масовий виїзд депутатів «Слуги народу» в Трускавець. У серпні 2019 року тоді ще новообрані нардепи пройшли там тижневий інтенсив з основ публічної, бюджетної та законодавчої політики, а також по секторам економіки, в тому числі макроекономіки. За даними ЗМІ, вартість навчання слуг разом з проживанням, харчуванням та розвагами склала близько 10 млн грн.

Як раніше повідомляв "Телеграф", глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко поскаржився, що журналісти пишуть про "косяки" депутатів, і порівняв це з пропагандою.