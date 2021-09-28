З гала-вечерею та врученням "Оскара": Арахамія розповів, як пройде робоча нарада "Слуг народу" у Трускавці

"Слуги" також обговорюватимуть виконання своїх передвиборчих обіцянок

Виїзне засідання фракції "Слуга народу" у Трускавці, на яке не покликали спікера Ради Дмитра Разумкова, пройде з "гала-вечерею" та врученням "партійного Оскара".

Про це розповів голова фракції Давид Арахамія у ефірі телеканалу "Україна 24".

За його словами, після офіційних заходів та обговорень політичних питань, для нардепів влаштують розважальну програму з "гала-вечерею" і врученням нагород.

"Слугам народу" збираються вручати "партійний Оскар". Його нардепи отримають "за будь-які речі, які відбувалися протягом двох років". Як сказав глава фракції, нагороду вручатимуть з гумором та іронією.

З-поміж іншого "слуги" мають обговорити виконання своїх передвиборчих обіцянок, адже їх каденція наблизилася до екватора. Арахамія прогнозує, що після цього фракція перейде у концепцію турборежиму.

Варто зазначити, що виїзне засідання фракції "Слуга народу" пройде у елітному комплексі "Rixos Prykarpattya" з 1 по 2 жовтня.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що монобільшість збереться на службову нараду разом з президентом України Володимиром Зеленським. Нардепи мають обговорити досягнення за минулий час і визначити подальшу стратегію дій влади.