Рус

"Не навчання, а нарада": в "Слузі народу" відповіли на чутки про нову поїздку нардепів до Трускавця

Автор
Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
22
Слуга народу Новина оновлена 21 вересня 2021, 21:30
Слуга народу

Час і місце зустрічі поки не озвучується.

Фракція "Слуга народу" разом з президентом України Володимиром Зеленським незабаром збереться на робочу нараду.

Про це повідомила речник "СН" Юлія Палійчук.

Вона не назвала конкретну дату, припустивши, що це станеться в кінці наступного тижня. Крім того, вона не підтвердила, але і не відкинула чутки про те, що зустріч буде мати місце в Трускавці.

"Місце, де пройде зустріч, визначається", — написала вона.

За словами Палійчук, це буде саме робоча нарада, а не навчання, як раніше повідомляли деякі ЗМІ.

Серед тем наради вона виділила обговорення досягнень за минулий час і визначення подальшої стратегії дій влади. Крім того, буде піднята тема плану законопроєктних робіт.

Як повідомлялося раніше, між спікером парламенту Дмитром Разумковим і главою фракції "СН" Давидом Арахамією сталася перепалка в прямому ефірі. Під час неї Арахамія натякнув, що Разумков незабаром може втратити крісло.

Теги:
#Верховна Рада #Володимир Зеленський #Слуга народу
Ілюстративне фото
Україна
Локдаун в Україні введуть за однієї умови, - лікар назвав причину нової хвилі COVID-19
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Ілюстративне фото
Локдаун в Україні введуть за однієї умови, - лікар назвав причину нової хвилі COVID-19
Дата публікації
Категорія
Грошей на субсидії в Україні у 2022 році може не вистачити
Субсидій на всіх не вистачить: що не так з держбюджетом на 2022 рік
Дата публікації
Категорія
Житло дорожчає у всіх регіонах, але по-різному
«Вторинний ринок» дорожчає три роки поспіль: де в Україні найдорожчі і найдешевші квартири
Дата публікації
Категорія
Дмитро Разумков і Володимир Зеленський
Гра проти Зеленського — на руку Разумкову, але є небезпека: чи світить спікеру Ради швидка відставка?
Дата публікації
Категорія
Олександр Усик
Прогноз на бій Усик - Джошуа: все може завершитися одним ударом