"Не навчання, а нарада": в "Слузі народу" відповіли на чутки про нову поїздку нардепів до Трускавця
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Час і місце зустрічі поки не озвучується.
Фракція "Слуга народу" разом з президентом України Володимиром Зеленським незабаром збереться на робочу нараду.
Про це повідомила речник "СН" Юлія Палійчук.
Вона не назвала конкретну дату, припустивши, що це станеться в кінці наступного тижня. Крім того, вона не підтвердила, але і не відкинула чутки про те, що зустріч буде мати місце в Трускавці.
"Місце, де пройде зустріч, визначається", — написала вона.
За словами Палійчук, це буде саме робоча нарада, а не навчання, як раніше повідомляли деякі ЗМІ.
Серед тем наради вона виділила обговорення досягнень за минулий час і визначення подальшої стратегії дій влади. Крім того, буде піднята тема плану законопроєктних робіт.
Як повідомлялося раніше, між спікером парламенту Дмитром Разумковим і главою фракції "СН" Давидом Арахамією сталася перепалка в прямому ефірі. Під час неї Арахамія натякнув, що Разумков незабаром може втратити крісло.
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