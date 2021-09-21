"Не навчання, а нарада": в "Слузі народу" відповіли на чутки про нову поїздку нардепів до Трускавця

Час і місце зустрічі поки не озвучується.

Фракція "Слуга народу" разом з президентом України Володимиром Зеленським незабаром збереться на робочу нараду.

Про це повідомила речник "СН" Юлія Палійчук.

Вона не назвала конкретну дату, припустивши, що це станеться в кінці наступного тижня. Крім того, вона не підтвердила, але і не відкинула чутки про те, що зустріч буде мати місце в Трускавці.

"Місце, де пройде зустріч, визначається", — написала вона.

За словами Палійчук, це буде саме робоча нарада, а не навчання, як раніше повідомляли деякі ЗМІ.

Серед тем наради вона виділила обговорення досягнень за минулий час і визначення подальшої стратегії дій влади. Крім того, буде піднята тема плану законопроєктних робіт.

Як повідомлялося раніше, між спікером парламенту Дмитром Разумковим і главою фракції "СН" Давидом Арахамією сталася перепалка в прямому ефірі. Під час неї Арахамія натякнув, що Разумков незабаром може втратити крісло.