Укр

"Не обучение, а совещание": в "Слуге народа" ответили на слухи о новой поездке нардепов в Трускавец

Автор
Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
25
Слуга народа
Слуга народа

Время и место встречи пока не озвучивается.

Фракция "Слуга народа" вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским вскоре соберется на рабочее совещание.

Об этом сообщила спикер "СН" Юлия Палийчук.

Она не назвала конкретную дату, предположив, что это произойдет в конце следующей недели. Кроме того она не подтвердила, но и не отвергла слухи о том, что встреча будет иметь место в Трускавце.

"Место, где пройдет встреча, определяется", — написала она.

По словам Палийчук, это будет именно рабочее совещание, а не обучение, как раньше сообщали некоторые СМИ.

Среди тем совещания она выделила обсуждение достижений за прошлое время и определение дальнейшей стратегии действий власти. Кроме того будет поднята тема плана законопроектных работ.

Как сообщалось ранее, между спикером парламента Дмитрием Разумковым и главой фракции "СН" Давидом Арахамией произошла перепалка в прямом эфире. Во время нее Арахамия намекнул, что Разумков вскоре может потерять кресло.

Теги:
#Верховная Рада #Владимир Зеленский #Слуга народа
Иллюстративное фото
Украина
Локдаун в Украине введут при одном условии, — врач назвал причину новой волны COVID-19
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Иллюстративное фото
Локдаун в Украине введут при одном условии, — врач назвал причину новой волны COVID-19
Дата публикации
Категория
Денег на субсидии в Украине в 2022 году может не хватить
Субсидий на всех не хватит: что не так с госбюджетом на 2022 год
Дата публикации
Категория
Жилье дорожает во всех регионах, но по-разному
«Вторичка» дорожает три года подряд: где в Украине самые дорогие и дешевые квартиры
Дата публикации
Категория
Дмитрий Разумков и Владимир Зеленский
Игра против Зеленского - на руку Разумкову, но есть опасность: светит ли спикеру Рады скорая отставка?
Дата публикации
Категория
Александр Усик
Прогноз на бой Усик - Джошуа: все может завершиться одним ударом