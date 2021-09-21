"Не обучение, а совещание": в "Слуге народа" ответили на слухи о новой поездке нардепов в Трускавец
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Время и место встречи пока не озвучивается.
Фракция "Слуга народа" вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским вскоре соберется на рабочее совещание.
Об этом сообщила спикер "СН" Юлия Палийчук.
Она не назвала конкретную дату, предположив, что это произойдет в конце следующей недели. Кроме того она не подтвердила, но и не отвергла слухи о том, что встреча будет иметь место в Трускавце.
"Место, где пройдет встреча, определяется", — написала она.
По словам Палийчук, это будет именно рабочее совещание, а не обучение, как раньше сообщали некоторые СМИ.
Среди тем совещания она выделила обсуждение достижений за прошлое время и определение дальнейшей стратегии действий власти. Кроме того будет поднята тема плана законопроектных работ.
Как сообщалось ранее, между спикером парламента Дмитрием Разумковым и главой фракции "СН" Давидом Арахамией произошла перепалка в прямом эфире. Во время нее Арахамия намекнул, что Разумков вскоре может потерять кресло.
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