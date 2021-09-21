"Не обучение, а совещание": в "Слуге народа" ответили на слухи о новой поездке нардепов в Трускавец

Время и место встречи пока не озвучивается.

Фракция "Слуга народа" вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским вскоре соберется на рабочее совещание.

Об этом сообщила спикер "СН" Юлия Палийчук.

Она не назвала конкретную дату, предположив, что это произойдет в конце следующей недели. Кроме того она не подтвердила, но и не отвергла слухи о том, что встреча будет иметь место в Трускавце.

"Место, где пройдет встреча, определяется", — написала она.

По словам Палийчук, это будет именно рабочее совещание, а не обучение, как раньше сообщали некоторые СМИ.

Среди тем совещания она выделила обсуждение достижений за прошлое время и определение дальнейшей стратегии действий власти. Кроме того будет поднята тема плана законопроектных работ.

Как сообщалось ранее, между спикером парламента Дмитрием Разумковым и главой фракции "СН" Давидом Арахамией произошла перепалка в прямом эфире. Во время нее Арахамия намекнул, что Разумков вскоре может потерять кресло.