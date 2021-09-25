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Відставка Разумкова можлива вже в жовтні (відео)

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
68
Дмитро Разумков Новина оновлена 25 вересня 2021, 08:15
Дмитро Разумков

Пост він займає більше двох років.

Через тиждень після того, як конфлікт Дмитра Разумкова з президентською фракцією в парламенті вийшов назовні на шоу Савіка Шустера, цей майданчик знову стала ареною для зіткнень.

Цього разу перепалка сталася між Разумковим і Олексієм Гончаренко, нардепом від "Європейської солідарності"

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков сказав, що комусь хочеться щоб на його місці був інший. Гончаренко заявив про те, що спікер може втратити своє крісло — його будуть "знімати" на наступному сесійному тижні, який буде з 5 жовтня.

Спікер зазначив, що "жодне місце не варто совісті" і що якщо Верховна Рада прийме рішення про відставку — він піде.

Раніше "Телеграф" писав, що у спікера Верховної Ради і президента України Володимира Зеленського стався світоглядний кофлікт через закон про олігархів. Дійшло до того, що вони припинили спілкування.

Глава президентської партії Олександр Корнієнко задається питанням, в чиїх інтересах діє Разумков. Про це він розповів в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу".

У самій Верховній Раді вже накопичують голоси на підтримку догляду Разумкова з поста спікера.

Теги:
#Верховна Рада #Свобода слова #Олігархи #Дмитро Разумков #Олександр Корнієнко
Дмитро Разумков
Україна
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