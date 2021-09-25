Отставка Разумкова возможна уже в октябре (видео)

Пост он занимает более двух лет.

Спустя неделю после того, как конфликт Дмитрия Разумкова с президентской фракцией в парламенте вышел наружу на шоу Савика Шустера, эта площадка снова стала ареной для столкновений.

В этот раз перепалка произошла между Разумковым и Алексеем Гончаренко, нардепом от "Европейской солидарности"

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сказал, что кому-то хочется чтобы на его месте был другой. Гончаренко заявил о том, что спикер может потерять свое кресло — его будут "снимать" в следущую сессионную неделю, которая будет с 5 октября.

Спикер отметил, что "ни одно место не стоит совести" и что если Верховная Рада примет решение об отставке — он уйдет.

Ранее "Телеграф" писал, что у спикера Верховной Рады и президента Украины Владимира Зеленского произошел мировоззренческий кофликт из-за закона об олигархах. Дошло до того, что они прекратили общение.

Глава президентской партии Александр Корниенко задается вопросом, в чьих интересах действует Разумков. Об этом он рассказал в эсклюзивном интервью "Телеграфу".

В самой Верховной Раде уже накапливают голоса в поддержку ухода Разумкова с поста спикера.