Укр

Отставка Разумкова возможна уже в октябре (видео)

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Дмитрий Разумков Новость обновлена 25 сентября 2021, 08:15
Дмитрий Разумков

Пост он занимает более двух лет.

Спустя неделю после того, как конфликт Дмитрия Разумкова с президентской фракцией в парламенте вышел наружу на шоу Савика Шустера, эта площадка снова стала ареной для столкновений.

В этот раз перепалка произошла между Разумковым и Алексеем Гончаренко, нардепом от "Европейской солидарности"

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сказал, что кому-то хочется чтобы на его месте был другой. Гончаренко заявил о том, что спикер может потерять свое кресло — его будут "снимать" в следущую сессионную неделю, которая будет с 5 октября.

Спикер отметил, что "ни одно место не стоит совести" и что если Верховная Рада примет решение об отставке — он уйдет.

Ранее "Телеграф" писал, что у спикера Верховной Рады и президента Украины Владимира Зеленского произошел мировоззренческий кофликт из-за закона об олигархах. Дошло до того, что они прекратили общение.

Глава президентской партии Александр Корниенко задается вопросом, в чьих интересах действует Разумков. Об этом он рассказал в эсклюзивном интервью "Телеграфу".

В самой Верховной Раде уже накапливают голоса в поддержку ухода Разумкова с поста спикера.

Теги:
#Верховная Рада #Свобода слова #Олигархи #Дмитрий Разумков #Александр Корниенко
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