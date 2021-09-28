С гала-ужином и вручением "Оскара": Арахамия рассказал, как пройдет рабочее совещание "Слуг народа" в Трускавце

"Слуги" также будут обсуждать выполнения своих предвыборных обещаний

Выездное заседание фракции "Слуга народа" в Трускавце, на которое не позвали спикера Рады Дмитрия Разумкова, пройдет с "гала-ужином" и вручением "партийного Оскара".

Об этом рассказал председатель фракции Давид Арахамия в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, после официальных мероприятий и обсуждений политических вопросов, для нардепов устроят развлекательную программу с "гала-ужином" и вручением наград.

"Слуги народа" собираются вручать "партийный Оскар". Его нардепы получат "за любые вещи, которые происходили в течение двух лет". Как сказал глава фракции, награду будут вручать с юмором и иронией.

Среди прочего "слуги" должны обсудить выполнение своих предвыборных обещаний, ведь их каденция приблизилась к экватору. Арахамия прогнозирует, что после этого фракция перейдет в концепцию турборежима.

Стоит отметить, что выездное заседание фракции "Слуга народа" пройдет в элитном комплексе "Rixos Prykarpattya" с 1 по 2 октября.

Ранее "Телеграф" сообщал, что монобольшинство соберется на служебное совещание вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Нардепы планируют обсудить достижения за прошедшее время и определить дальнейшую стратегию действий власти.