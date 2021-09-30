"Зеленський вбиває свого Разумкова": українці відреагували на розборки в Раді їдкою карикатурою

Українці "перенесли" Зеленського і Разумкова в часи царювання Івана Грозного

Українці відреагували на процес відкликання Дмитра Разумкова з посади голови парламенту, який ініціювала 30 вересня пропрезидентська партія "Слуга народу".

Так, в Телеграм-каналі політичного карикатуриста Богдана Процишина з’явилася репліка картини Іллі Рєпіна на злобу дня. Українець перетворив відоме полотно "Іван Грозний і син його Іван 16 листопада 1581 року", де цар вбиває спадкоємця: на місці розгніваного правителя — президент України Володимир Зеленський, який "завдав" смертельного удару ножем спікеру ВРУ Дмитру Разумкова.

"Володимир Велике Будівництво вбиває свого спікера" — полотно, олія по 85,00", — підписав карикатуру художник.

Карикатура із Зеленським та Разумковим

Інтернет-користувачі розхвалили ідею креативщика і дали альтернативну назву: "Зеленський вбиває свого Разумкова".

Інші українці потішили мемами. На одному з них в жартівливій формі, та ще й у віршах показано, як президент Володимир Зеленський втрачає своїх людей: спочатку — радника Андрія Богдана, незабаром — прем’єра Олексія Гончарука, ну і наостанок — спікера Ради Дмитра Разумкова.

Зеленський втратив трьох людей з первісної команди

Нагадаємо, конфлікт між головою Верховної Ради Дмитром Разумковим і партією "Слуга народу" посилився у зв’язку з реакцією спікера на законопроект про олігархів, який він направив до Венеціанської комісії.