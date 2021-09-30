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Чтоб уже наверняка: Арахамия решил продублировать обращение о подписных листах для отзыва Разумкова

Автор
Татьяна Гулеватая
Дата публикации
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Автор
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Дмитрий Разумков Новость обновлена 30 сентября 2021, 20:48
Дмитрий Разумков

В Раду поступило еще одно обращение об отзыве Разумкова.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия направил еще одно обращение на имя спикера парламента Дмитрия Разумкова об отзыве с должности председателя Верховной Рады.

Об этом сообщила пресс-секретарь спикера Ольга Туний в Facebook.

При этом она отметила, что очевидно Арахамия плохо разбирается в парламентских процедурах.

"Поступило второе обращение – от народного депутата Украины Давида Арахамия. Что же, процедура запускается второй раз, новый комплект подписных листов будет выдано безотлагательно", – написала Туний.

Обращения Арахамии об отзыве с должности спикера Верховной Рады
Обращения Арахамии об отзыве с должности спикера Верховной Рады

Напомним, что противостояние между председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым и партией "Слуга народа" нарастает. 30 сентября стало известно, что фракция запускает процедуру отзыва Разумкова.

Напомним, что конфликт начался в связи с реакцией Разумкова на принятый законопроект о деолигархизации, который спикер направил в Венецианскую комиссию.

Кроме того, глава Верховной Рады выразил свою позицию относительно повторного срока Зеленского на должности президента. Что негативно сказалось на отношениях спикера с президентом.

В свою очередь эксперты и политологи считают, что офис президента приложит максимум усилий, чтобы снять Разумкова.

Теги:
#Слуга народа #Дмитрий Разумков #Давид Арахамия
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