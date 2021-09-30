Чтоб уже наверняка: Арахамия решил продублировать обращение о подписных листах для отзыва Разумкова
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 19
В Раду поступило еще одно обращение об отзыве Разумкова.
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия направил еще одно обращение на имя спикера парламента Дмитрия Разумкова об отзыве с должности председателя Верховной Рады.
Об этом сообщила пресс-секретарь спикера Ольга Туний в Facebook.
При этом она отметила, что очевидно Арахамия плохо разбирается в парламентских процедурах.
"Поступило второе обращение – от народного депутата Украины Давида Арахамия. Что же, процедура запускается второй раз, новый комплект подписных листов будет выдано безотлагательно", – написала Туний.
Напомним, что противостояние между председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым и партией "Слуга народа" нарастает. 30 сентября стало известно, что фракция запускает процедуру отзыва Разумкова.
Напомним, что конфликт начался в связи с реакцией Разумкова на принятый законопроект о деолигархизации, который спикер направил в Венецианскую комиссию.
Кроме того, глава Верховной Рады выразил свою позицию относительно повторного срока Зеленского на должности президента. Что негативно сказалось на отношениях спикера с президентом.
В свою очередь эксперты и политологи считают, что офис президента приложит максимум усилий, чтобы снять Разумкова.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-