"Слуги" зібрали підписи за відставку Разумкова

Для розгляду відставки Верховною Радою необхідні 150 підписів.

Фракція "Слуга народу" зібрала необхідну кількість підписів за розгляд відставки спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Про це кореспонденту "Телеграфа" повідомив нардеп Олексій Устенко.

Він зазначив, що підписав документ: "я був 49 за рахунком. Вже є більше 150 голосів".

Як повідомляють джерела, збір підписів почався незадовго до приїзду президента Володимира Зеленського.

Для реєстрації проекту постанови потрібно 150 підписів народних депутатів.

Голоси збирали під час виїзного засідання фракції в Трускавці. Підписні листи для початку процедури запросили напередодні — 30 вересня, причому двічі. Один раз від імені парламентської фракції, другий — від її голови нардепа Давида Арахамія.

Однією з причин того, що "Слуги народу" захотіли відставки Разумкова стала його позиція щодо закону про олігархів. Члени фракції зазначають, що Разумков перестав бути з ними "в одній команді", а нардеп Микола Тищенко, як писав "Телеграф" сказав, що тим, хто грає в гру "троянський кінь" місце в історії.