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"Слуги народу" будуть вирішувати долю Разумкова на курорті в Трускавці (відео)

Автор
Олена Волкова
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Питання по Разумкову "слуги народу" розглянуть одним з перших Новина оновлена 01 жовтня 2021, 15:43
Питання по Разумкову "слуги народу" розглянуть одним з перших

Деякі "слуги народу" задоволені роботою спікера ВРУ, але заслухають аргументи "проти"

Нардепи від "Слуги народу", перебуваючи 1-2 жовтня на виїзному засіданні партії в Трускавці (курортне місто у Львівській області), в першу чергу розглянуть спірне питання про відставку спікера Ради Дмитра Разумкова.

Про це кореспонденту "Телеграфа", який також знаходиться на "зльоті" партії, розповів нардеп Олексій Леонов.

Парламентарій підкреслив, що особисто у нього претензій до Разумкова як до голови парламенту немає. Навпаки, він задоволений його роботою.

Також Леонов сказав, що підписні листи щодо відставки спікера запросив за особистою ініціативою глава фракції Давид Арахамія. Тепер же інші "слуги", які є прихильниками голови ВРУ, зможуть почути аргументи його "супротивників" в Трускавці — це питання розглянуть одним з перших.

Автор відео: Юлія Забєліна, "Телеграф".

Процес відкликання Дмитра Разумкова з поста спікера парламенту почався напередодні, 30 вересня, після тривалого конфлікту між головою Верховної Ради і партією "Слуга народу". Він загострився у зв’язку з реакцією Разумкова на законопроект про олігархів, який спікер направив до Венеціанської комісії.

Це ж питання стало каменем спотикання і в стосунках між президентом України Володимиром Зеленським та спікером Ради. Вони припинили спілкування, стверджує джерело "Телеграфу" в партії "Слуга народу".

Основні події навколо (не)зняття Разумкова будуть розвиватися вже зовсім скоро. Про те, чого чекати від другого місяця осені у внутрішньополітичному і зовнішньополітичному сенсі, "Телеграфу" розповіли експерти.

Також варто нагадати, що виїзне засідання фракції "Слуга народу" відбудеться в санаторії "Rixos Prykarpattya", і крім вирішення робочих моментів нардепи будуть і відпочивати. Наш джерело повідомило про те, що для парламентарів приготували вечірку з дрес-кодом, а також діджей-сет від глави фракції Давида Арахамія і нагородження депутатів "Оскарами".

Теги:
#Відставка #Трускавець #Слуга народу #Дмитро Разумков
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