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У Трускавці посилюють охорону готелю, в який приїдуть "слуги народу" і президент: з’явилися перші фото

Автор
Галина Михайлова
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З’їзд партії запланований на 1-2.10. Новина оновлена 30 вересня 2021, 15:17
З’їзд партії запланований на 1-2.10.

Територію санаторію охороняють з особливою ретельністю.

Біля санаторію "Rixos Prykarpattya" в якому в перших числах жовтня відбудеться виїзне засідання фракції "Слуга народу", помітили посилення заходів охорони. Це пов’язують з візитом на обговорення президента України Володимира Зеленського.

Фото з місця зустрічі опублікувало "Радіо Свобода".

На території за день до початку помітили співробітників держохорони і десятки представників Нацполіціі.

Нагадаємо, 1-2 жовтня представники партії "Слуга народу" зберуться в Трускавці, щоб обговорити політичні питання, виконання своїх передвиборчих обіцянок, а також, щоб отримати внутрішньопартійні нагороди.

Очікується вручення "Оскарів", коктейльна вечірка і "гала-вечеря".

Відзначимо, що в санаторії "Ріксос" ціни на номери стартують від 3100 за стандартний двомісний номер на добу.

Фракція "Слуга народу» не вперше збирається в Трускавці. Ще на початку каденції нардепи збиралися там, щоб вивчити політичні основи і нюанси.

Раніше "Телеграф" писав, що фракція партії "Слуга народу" ініціювала процес відставки спікера ВР Дмитра Разумкова.

Теги:
#Трускавець #Слуга народу
Дмитро Разумков
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