В Трускавце усиливают охрану отеля, в который приедут "слуги народа" и президент: появились первые фото
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Территорию санатория охраняют с особой тщательностью.
Возле санатория "Rixos Prykarpattya" в котором в первых числах октября пройдет выездное заседание фракции "Слуга народа", заметили усиление мер охраны. Это связывают с визитом на обсуждение президента Украины Владимира Зеленского.
Фото с места встречи опубликовало "Радио Свобода".
На территории за день до начала заметили сотрудников госохраны и десятки представителей Нацполиции.
Напомним, 1-2 октября представители партии "Слуга народа" соберутся в Трускавце, чтобы обсудить политические вопросы, выполнение своих предвыборных обещаний, а также, чтобы получить внутрипартийные награды.
Ожидается вручение "Оскаров", коктейльная вечеринка и "гала-ужин".
Отметим, что в санатории "Риксос" цены на номера стартуют от 3100 за стандартный двухместный номер в сутки.
Фракция "Слуга народа" не впервые собирается в Трускавце. Еще в начале каденции нардепы собирались там, чтобы изучить политические основы и нюансы.
Ранее "Телеграф" писал, что фракция партии "Слуга народа" инициировала процесс отставки спикера ВР Дмитрия Разумкова.
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