В Трускавце усиливают охрану отеля, в который приедут "слуги народа" и президент: появились первые фото

Территорию санатория охраняют с особой тщательностью.

Возле санатория "Rixos Prykarpattya" в котором в первых числах октября пройдет выездное заседание фракции "Слуга народа", заметили усиление мер охраны. Это связывают с визитом на обсуждение президента Украины Владимира Зеленского.

Фото с места встречи опубликовало "Радио Свобода".

На территории за день до начала заметили сотрудников госохраны и десятки представителей Нацполиции.

Напомним, 1-2 октября представители партии "Слуга народа" соберутся в Трускавце, чтобы обсудить политические вопросы, выполнение своих предвыборных обещаний, а также, чтобы получить внутрипартийные награды.

Ожидается вручение "Оскаров", коктейльная вечеринка и "гала-ужин".

Отметим, что в санатории "Риксос" цены на номера стартуют от 3100 за стандартный двухместный номер в сутки.

Фракция "Слуга народа" не впервые собирается в Трускавце. Еще в начале каденции нардепы собирались там, чтобы изучить политические основы и нюансы.

Ранее "Телеграф" писал, что фракция партии "Слуга народа" инициировала процесс отставки спикера ВР Дмитрия Разумкова.