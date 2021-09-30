Укр

В Трускавце усиливают охрану отеля, в который приедут "слуги народа" и президент: появились первые фото

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Съезд партии запланирован на 1-2.10. Новость обновлена 30 сентября 2021, 15:17
Съезд партии запланирован на 1-2.10.

Территорию санатория охраняют с особой тщательностью.

Возле санатория "Rixos Prykarpattya" в котором в первых числах октября пройдет выездное заседание фракции "Слуга народа", заметили усиление мер охраны. Это связывают с визитом на обсуждение президента Украины Владимира Зеленского.

Фото с места встречи опубликовало "Радио Свобода".

На территории за день до начала заметили сотрудников госохраны и десятки представителей Нацполиции.

Напомним, 1-2 октября представители партии "Слуга народа" соберутся в Трускавце, чтобы обсудить политические вопросы, выполнение своих предвыборных обещаний, а также, чтобы получить внутрипартийные награды.

Ожидается вручение "Оскаров", коктейльная вечеринка и "гала-ужин".

Отметим, что в санатории "Риксос" цены на номера стартуют от 3100 за стандартный двухместный номер в сутки.

Фракция "Слуга народа" не впервые собирается в Трускавце. Еще в начале каденции нардепы собирались там, чтобы изучить политические основы и нюансы.

Ранее "Телеграф" писал, что фракция партии "Слуга народа" инициировала процесс отставки спикера ВР Дмитрия Разумкова.

Теги:
#Трускавец #Слуга народа
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