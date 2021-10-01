"Гра "троянський кінь" - Тищенко емоційно прокоментував поведінку Разумкова (відео)

Незадоволеність роботою спікера Верховної Ради — партійна позиція.

Відставка спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова — одна з ТОП-тем на виїзному засіданні партії "Слуга народу" в Трускавці. У партії не всі задоволені роботою спікера, якого делегували на пост від більшості в парламенті.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю кореспонденту "Телеграфа" розповів народний депутат Микола Тищенко.

За його словами, у нього немає претензій до Разумкова, він "гарний хлопець", але "не вважає команду "Слуги народу" своїми колегами або командою".

Тищенко також розповів, що за законом відставка Разумкова — це позиція партії "Слуга народу".

"Ми хочемо там бачити гравця нашої команди, члена нашої команди, людину, яка буде переживати за нашу команду, людину яка буде переживати за народ України", — зазначив Тищенко, нагадавши, що народ України дав більшість саме партії "Слуга народу".

"Якщо хтось зсередини хоче пограти в гру "Троянський кінь" його місце знаєте де? В історії", — резюмував Тищенко.

Відео: Юлія Забєліна, "Телеграф"

Раніше "Телеграф" писав, що партія "Слуга народу" запросила у Разумкова підписні листи на його відставку, пізніше з таким же зверненням виступив і нардеп, голова фракції в парламенті Давид Арахамія.

Нагадаємо, у Разумкова і президентської партії виник конфлікт на ґрунті прийняття законопроєкту про олігархів. Також це викликало розбрат між спікером ВР і президентом України Володимиром Зеленським.