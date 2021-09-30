Для Офісу президента зняти Разумкова — питання принципу, але "слуги" будуть коливатися

Офіс президента докладе максимум зусиль, щоб зняти Разумкова, а ось деякі "слуги" можуть коливатися

Питання зняття з посади голови Верховної Ради Дмитра Разумкова є принциповим для Офісу президента, але нардепи від "Слуги народу" будуть виходити в цьому питанні з особистих інтересів.

Таку думку висловив професор політології Києво-Могилянської академії, науковий директор Фонду "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва" Олексій Гарань:

"У четвер, 30 вересня, стало відомо, що запущений процес зняття Дмитра Разумкова з поста спікера Верховної Ради. Він сам підтвердив інформацію про запит на підписні листи з цього приводу.

Думаю, що Офіс президента докладе максимум зусиль, щоб зняти Разумкова. Тут для них питання принципу, хочуть показати, хто в домі господар. І що без Зеленського "слуги" самостійно не виживуть…