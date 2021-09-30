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Для Офиса президента снять Разумкова – вопрос принципа, но "слуги" будут колебаться

Автор
Алексей Гарань
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Дмитрий Разумков Новость обновлена 30 сентября 2021, 18:10
Дмитрий Разумков

Офис президента приложит максимум усилий, чтобы снять Разумкова, а вот некоторые "слуги" могут колебаться

Вопрос снятия с должности председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова является принципиальным для Офиса президента, но нардепы от "Слуги народа" будут исходить в этом вопросе из личных интересов.

Такое мнение выразил профессор политологии Киево-Могилянской академии, научный директор Фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" Алексей Гарань:

"В четверг, 30 сентября, стало известно, что запущен процесс снятия Дмитрия Разумкова с поста спикера Верховной Рады. Он сам подтвердил информацию о запросе на подписные листы по этому поводу.

Думаю, что Офис президента приложит максимум усилий, чтобы снять Разумкова. Тут для них вопрос принципа, хотят показать, кто в доме хозяин. И что без Зеленского "слуги" самостоятельно не выживут.

Будет интересно посмотреть, кто из "слуг" подпишется за это снятие. Думаю, некоторые будут колебаться. Рейтинги партии упали в два раза по сравнению с выборами в 2019 году. То есть, количество мандатов, которые партия потенциально может набрать на парламентских выборах, сократится вдвое.

Перед многими "слугами" встанет проблема трудоустройства. И Зеленский не факт, что это решит. А потому "слуги" будут думать о своих политических перспективах. И с этой точки зрения решать "вопрос Разумкова".

Что касается оппозиции, то она точно будет против. Но мы видим, что в последних голосованиях Офис президента добирает голоса с помощью олигархических партийных групп в парламенте – "За майбутне" и "Довира".

Увидим, что им важнее: показать, что они готовы поддерживать президента – или показать ему, что он не всевластен, что нужно считаться с мнением других сил в парламенте.

Ели Разумкова снимут, свое политическое будущее у него может быть. Президентские рейтинги у него пока низкие. Но он может попробовать выстроить самостоятельную политическую карьеру. Это будет непросто, потому что надо время на раскрутку того или иного проекта. А до парламентских выборов – два года. Но ему могут помочь, в том числе собственники крупных телеканалов.

Еще вариант – Разумков может присоединиться к каким-то из действующих политических сил, которые имеют шанс преодолеть пятипроцентный барьер на выборах в Раду. Как показывают последние опросы, такие возможности имеют и политсила Гройсмана, и политсила Смешко. Вокруг этого тоже могут вестись переговоры".

Теги:
#Верховная Рада #Отставка #Дмитрий Разумков #Офис Президента
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