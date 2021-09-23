Рада приняла закон о деолигархизации: как голосовали нардепи
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Его поддержали 279 депутатов.
Верховная Рада приняла закон об олигархах, который ранее отправляли в Венецианскую комиссию.
Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа" из зала ВР.
Его принятие встретили аплодисментами.
"За" высказались 279, "против" — 54. По фракциям голоса распределились так: "Слуга народа" — 229 "за", один — "против". Не поддержала законопроект Людмила Буймистер.
"ОПЗЖ": 20 "против", один воздержался. "Европейская солидарность" — 23 "против", один воздержался. "Батькивщина" — 20 воздержались.
"Партия "За майбутне" — 18 "за", один воздержался. "Голос" — 11 "за", 5 "против", один воздержался. "Довира" — 15 "за", два воздержались. Внефракционные: 6 "за", 5 "против", один воздержался. Не голосовали 19 депутатов из разных партий.
Отметим, что "Европейская Солидарность", "ОПЗЖ" и "Батькивщина" не дали ни единого голоса в поддержку законопроекта.
Ниже мы приводим поименный перечень голосовавших за законопроект 5599 23 сентября.
Фракция "Слуга народа".
Фракция "ОПЗЖ"
Фракция "Европейская солидарность"
Фракция "Батькивщина"
Депутатские группы "Партия "За майбутне" и "Довира"
Внефракционные нардепы и партия "Голос".
Ранее "Телеграф" писал, что первое чтение законопроект прошел 30 июля. Конфликт вокруг него даже вызвал раскол в "президентской команде" — у фракции "Слуга народа" со спикером ВР Дмитрием Разумковым.
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