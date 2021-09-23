Рада приняла закон о деолигархизации: как голосовали нардепи

Его поддержали 279 депутатов.

Верховная Рада приняла закон об олигархах, который ранее отправляли в Венецианскую комиссию.

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа" из зала ВР.

Его принятие встретили аплодисментами.

"За" высказались 279, "против" — 54. По фракциям голоса распределились так: "Слуга народа" — 229 "за", один — "против". Не поддержала законопроект Людмила Буймистер.

"ОПЗЖ": 20 "против", один воздержался. "Европейская солидарность" — 23 "против", один воздержался. "Батькивщина" — 20 воздержались.

"Партия "За майбутне" — 18 "за", один воздержался. "Голос" — 11 "за", 5 "против", один воздержался. "Довира" — 15 "за", два воздержались. Внефракционные: 6 "за", 5 "против", один воздержался. Не голосовали 19 депутатов из разных партий.

Отметим, что "Европейская Солидарность", "ОПЗЖ" и "Батькивщина" не дали ни единого голоса в поддержку законопроекта.

Голосование за законопроект №5599 во втором чтении

Ниже мы приводим поименный перечень голосовавших за законопроект 5599 23 сентября.

Фракция "Слуга народа".

Фракция "ОПЗЖ"

Фракция "Европейская солидарность"

Фракция "Батькивщина"

Депутатские группы "Партия "За майбутне" и "Довира"

Внефракционные нардепы и партия "Голос".

Ранее "Телеграф" писал, что первое чтение законопроект прошел 30 июля. Конфликт вокруг него даже вызвал раскол в "президентской команде" — у фракции "Слуга народа" со спикером ВР Дмитрием Разумковым.