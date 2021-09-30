Щоб вже напевно: Арахамія вирішив продублювати звернення про підписні листи для відкликання Разумкова

У Раду надійшло ще одне звернення про відкликання Разумкова.

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія направив ще одне звернення на ім’я спікера парламенту Дмитра Разумкова про відкликання з посади голови Верховної Ради.

Про це повідомила прес-секретар спікера Ольга Туній в Facebook.

При цьому вона зазначила, що очевидно Арахамія погано розбирається в парламентських процедурах.

"Надійшло друге звернення — від народного депутата України Давида Арахамія. Що ж, процедура запускається другий раз, новий комплект підписних листів буде видано невідкладно", — написала Туній.

Звернення Арахамія про відкликання з посади спікера Верховної Ради

Нагадаємо, що протистояння між головою Верховної Ради Дмитром Разумковим і партією "Слуга народу" наростає. 30 вересня стало відомо, що фракція запускає процедуру відкликання Разумкова.

Нагадаємо, що конфлікт почався в зв’язку з реакцією Разумкова на прийнятий законопроект про деолігархізації, який спікер направив до Венеціанської комісії.

Крім того, голова Верховної Ради висловив свою позицію щодо повторного терміну Зеленського на посаді президента. Що негативно позначилося на відносинах спікера з президентом.

У свою чергу експерти і політологи вважають, що офіс президента докладе максимум зусиль, щоб зняти Разумкова.