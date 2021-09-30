Разумков розповів, чи вірить він в "Зеленського на один термін"

Разумков вважає, що коли політик думає про другий термін, то у нього із пʼяти років правління ефективними будуть лише три.

Голова Верховної ради України Дмитро Разумков, котрий нещодавно вдруге видужав від коронавірусу, заявив, що другий термін Зеленського зможе негативно вплинути на ефективність роботи президента, адже він надто багато думатиме про рейтинги.

Про це Дмитро Разумков розповів під час свого інтервʼю "Українській правді".

За словами очільника ВР, він вважає правильним те, що у передвиборчій програмі Зеленського мова йде лише про один термін.

Разумков звертає увагу на те, що будь-який політик, не лише нинішній президент України, якщо збирається йти на другий термін, то уже на третьому році правління починає про це задумуватися. А це, на думку голови ВР, може негативно відбитися на роботі держдіяча.

"Ти перестаєш бути державником, якщо ти до цього ним був, і стаєш політиком", — каже Разумков.

Причиною погіршення ефективності роботи, як заявляє голова ради, може бути те, що політик думає більше про підвищення своїх рейтингів та завоювання людської уваги, аніж про обовʼязки.

Тож за словами Разумкова, тоді в президента залишається не пʼять років правління, а лише три, адже ще два він турбується про наступний термін.

Попри те, що в команді Зеленського є люди, котрі налаштовують президента на другий термін, голова ВР не вважає це хорошою ідеєю.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що перша леді країни, Олена Зеленська, також заявила про те, що проти другого терміну свого чоловіка на посаді президента.