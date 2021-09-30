Рус

Разумков розповів, чи вірить він в "Зеленського на один термін"

Автор
Іванка Гамчук
Дата публікації
Читать на русском
Автор
117
Очільник Верховної Ради висловив свою позицію щодо повторного терміну Зеленського на посаді президента. Новина оновлена 30 вересня 2021, 08:50
Очільник Верховної Ради висловив свою позицію щодо повторного терміну Зеленського на посаді президента.

Разумков вважає, що коли політик думає про другий термін, то у нього із пʼяти років правління ефективними будуть лише три.

Голова Верховної ради України Дмитро Разумков, котрий нещодавно вдруге видужав від коронавірусу, заявив, що другий термін Зеленського зможе негативно вплинути на ефективність роботи президента, адже він надто багато думатиме про рейтинги.

Про це Дмитро Разумков розповів під час свого інтервʼю "Українській правді".

За словами очільника ВР, він вважає правильним те, що у передвиборчій програмі Зеленського мова йде лише про один термін.

Разумков звертає увагу на те, що будь-який політик, не лише нинішній президент України, якщо збирається йти на другий термін, то уже на третьому році правління починає про це задумуватися. А це, на думку голови ВР, може негативно відбитися на роботі держдіяча.

"Ти перестаєш бути державником, якщо ти до цього ним був, і стаєш політиком", — каже Разумков.

Причиною погіршення ефективності роботи, як заявляє голова ради, може бути те, що політик думає більше про підвищення своїх рейтингів та завоювання людської уваги, аніж про обовʼязки.

Тож за словами Разумкова, тоді в президента залишається не пʼять років правління, а лише три, адже ще два він турбується про наступний термін.

Попри те, що в команді Зеленського є люди, котрі налаштовують президента на другий термін, голова ВР не вважає це хорошою ідеєю.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що перша леді країни, Олена Зеленська, також заявила про те, що проти другого терміну свого чоловіка на посаді президента.

Теги:
#Володимир Зеленський #Президенти #Другий термін #Дмитро Разумков
У жовтні очікується зростання тарифів
Україна
Зростання тарифів, осінній призов і штрафи на дорогах - що зміниться в Україні з 1 жовтня
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
У жовтні очікується зростання тарифів
Зростання тарифів, осінній призов і штрафи на дорогах - що зміниться в Україні з 1 жовтня
Дата публікації
Категорія
Дмитро Разумков
Разумков заявив, що у нього є команда нардепів у Верховній Раді
Дата публікації
Категорія
На любителів барів з жовтня можуть чекати неприємні сюрпризи
Кафе й ресторани готуються до "сухого закону": що відбулося
Дата публікації
Категорія
Ілюстративне фото
Діти в садочках масово хворіють небезпечним вірусом, серед симптомів - нудота, діарея і спазми в животі
Дата публікації
Категорія
Народним депутатам пропонують провести вечір в Трускавці
"Слугам" в Трускавці готують коктейльну вечірку з діджей-сетом від Арахамія: листування потрапило в руки "Телеграфа"