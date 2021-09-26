Разумков за две недели победил коронавирус

Во время пребывания на самоизоляции Разумков работал дистанционно.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, который 10 сентября сообщил о повторном заражении коронавирусом, немного более чем через две недели получил отрицательный результат теста.

Об этом Дмитрий Разумков сообщил в воскресенье, 26 сентября, на своей странице в Facebook.

Политик пишет, что уже завтра, 27 сентября, он вновь приступит к исполнению своих обязанностей на рабочем месте.

"Тест на коронавирус — отрицательный, настроение — положительное! Впереди много вызовов, поэтому продолжаем работать по полной!" — пишет Разумков.

Все это время, пока председатель Верховной Рады болел, он все равно продолжал выполнять свою работу дистанционно и находился на самоизоляции.

Дмитрий Разумков 26 сентября получил отрицательный результат теста на коронавирус

Известно, что Разумков перенес коронавирус уже во второй раз. В прошлом году в ноябре он также получил положительный результат теста на COVID-19. Тогда председатель ВР вынужден был перейти к дистанционному формату работы.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 14 сентября президент России Владимир Путин пошел на самоизоляцию, из-за чего в сети начали распространяться слухи о его болезни.