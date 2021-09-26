Укр

Разумков за две недели победил коронавирус

Автор
Иванка Гамчук
Дата публикации
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Автор
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Председатель ВР оправился от коронавируса Новость обновлена 26 сентября 2021, 12:30
Председатель ВР оправился от коронавируса

Во время пребывания на самоизоляции Разумков работал дистанционно.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, который 10 сентября сообщил о повторном заражении коронавирусом, немного более чем через две недели получил отрицательный результат теста.

Об этом Дмитрий Разумков сообщил в воскресенье, 26 сентября, на своей странице в Facebook.

Политик пишет, что уже завтра, 27 сентября, он вновь приступит к исполнению своих обязанностей на рабочем месте.

"Тест на коронавирус — отрицательный, настроение — положительное! Впереди много вызовов, поэтому продолжаем работать по полной!" — пишет Разумков.

Все это время, пока председатель Верховной Рады болел, он все равно продолжал выполнять свою работу дистанционно и находился на самоизоляции.

Дмитрий Разумков 26 сентября получил отрицательный результат теста на коронавирус
Дмитрий Разумков 26 сентября получил отрицательный результат теста на коронавирус

Известно, что Разумков перенес коронавирус уже во второй раз. В прошлом году в ноябре он также получил положительный результат теста на COVID-19. Тогда председатель ВР вынужден был перейти к дистанционному формату работы.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 14 сентября президент России Владимир Путин пошел на самоизоляцию, из-за чего в сети начали распространяться слухи о его болезни.

Теги:
#Коронавирус #Дмитрий Разумков #Covid-19
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