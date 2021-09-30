Разумков рассказал, верит ли он в "Зеленского на один срок"

Разумков считает, что когда политик думает о втором сроке, то у него с пяти лет правления эффективными будут только три.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, который недавно во второй раз выздоровел от коронавируса, заявил, что второй срок Зеленского сможет негативно повлиять на эффективность работы президента, ведь он будет слишком много думать о рейтингах.

Об этом Дмитрий Разумков рассказал во время своего интервью "Украинской правде".

По словам главы ВР, он считает правильным то, что в предвыборной программе Зеленского речь идет только об одном сроке.

Разумков обращает внимание на то, что любой политик, не только нынешний президент Украины, если собирается идти на второй срок, то уже на третьем году правления начинает об этом задумываться. А это, по мнению председателя ВР, может негативно отразиться на работе госдеятеля.

"Ты перестаешь быть государственником, если ты к этому ним был, и становишься политиком", — говорит Разумков.

Причиной ухудшения эффективности работы, как заявляет председатель Рады, может быть то, что политик думает больше о повышении своих рейтингов и завоевании человеческого внимания, чем об обязанностях.

Поэтому, по словам Разумкова, тогда у президента остается не пять лет правления, а только три, ведь еще два он беспокоится о следующем сроке.

Несмотря на то, что в команде Зеленского есть люди, которые настраивают президента на второй срок, председатель ВР не считает это хорошей идеей.

Ранее "Телеграф" сообщал, что первая леди страны, Елена Зеленская, также заявила о том, что против второго срока своего мужа на посту президента.