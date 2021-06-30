В оточенні Зеленського є тільки одна людина проти його повторного походу в президенти: хто це

Володимир Зеленський зараз обмірковує похід в президенти на другий термін. І лише одна людина з його близького оточення проти цього: перша леді країни Олена Зеленська.

Про це "Телеграфу" розповів співрозмовник, наближений до Володимира Зеленського.

Так, за його словами, близькі члени команди в рішенні балотуватися знову президента підтримують. Серед них - голова Офісу президента Андрій Єрмак і перший помічник глави держави Сергій Шефір.

"Є лише одна людина, яка зараз проти його другої каденції, але до чиєї думки він прислухається. Ця людина не з ОП, це дружина президента - Олена Зеленська. Вона була проти першого терміну і вона не хоче другого, але рішення все одно за Зеленським", - коментує співрозмовник в оточенні президента.

Втім, багато чого буде залежати від того, якою буде підтримка Зеленського по закінченню каденції.

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Нагадаємо, на Банковій вимагали піти у відставку президента Володимира Зеленського.