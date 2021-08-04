Скачать
Середа, 04.08.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
Легкая атлетика на Олимпиаде: результаты 12-го игрового дня
Легкая атлетика на Олимпиаде: результаты 12-го игрового дня
Украинские синхронистки Федина и Савчук добыли историческую "бронзу" на Олимпиаде в Токио
Украинские синхронистки Федина и Савчук добыли историческую "бронзу" на Олимпиаде в Токио
Украинский борец Насибов завоевал "серебро" на Олимпиаде в Токио
Украинский борец Насибов завоевал "серебро" на Олимпиаде в Токио
Беленюк принес Украине первое "золото" на Олимпиаде в Токио
Беленюк принес Украине первое "золото" на Олимпиаде в Токио

Беленюк приніс Україні перше "золото" на Олімпіаді

Беленюк приніс Україні перше "золото" на Олімпіаді
14:54 Сьогодні Телеграф Фото: НОК України

Народний депутат України 9-го скликання, борець греко-римського стилю Жан Беленюк на Олімпійських іграх в Токіо виграв "золото".

Про це повідомляє офіційний сайт Ігор.

У фіналі олімпійського турніру у ваговій категорії до 87 кг 30-річний Беленюк зустрічався з угорцем Віктором Лорінцом. Підсумком поєдинку стала переконлива перемога українця з рахунком 5:1. Таким чином, Беленюк приніс перше "золото" Україні на Олімпійських іграх у Токіо.

Нагадаємо, на старті олімпійського турніру Жан виявився сильнішим за чинного чемпіона Європи серба Зураба Датунашвілі (3: 1), у чвертьфіналі Беленюк переміг алжирця Башира Сід Азара (1:1, остання результативна дія за українцем), а в 1/2 розгромив хорвата Івана Гуклека (7:1).

Відзначимо, на рахунку олімпійської збірної України вже 9 медалей. Раніше "бронзові" нагороди завоювали дзюдоїстка Дар'я Білодід, фехтувальник Ігор Рейзлін, стрілки Олена Костевич і Олег Омельчук в міксті, тенісистка Еліна Світоліна, борчиня Алла Черкасова і плавець Михайло Романчук, який показав третій результат на дистанції 800 метрів вільним стилем. Крім того, на рахунку Михайла і "срібло" в Токіо на дистанції 1500 м в / с. Також "срібло" 4 серпня добув борець греко-римського стилю Парвіз Насібов.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Михайло Корнілов
Автор: Михайло Корнілов Редактор рубрики "Спорт"
Перегляди: 86

Все по темі:

Олимпиада, Боротьба, Жан Беленюк, Олімпійські ігри.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Український борець Насібов завоював "срібло" на Олімпіаді в Токіо
02 Українка Коляденко виграла "бронзу" на Олімпіаді
03 Українські синхроністки Федіна та Савчук здобули історичну "бронзу" на Олімпіаді
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся