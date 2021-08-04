Беленюк приніс Україні перше "золото" на Олімпіаді

Народний депутат України 9-го скликання, борець греко-римського стилю Жан Беленюк на Олімпійських іграх в Токіо виграв "золото".

Про це повідомляє офіційний сайт Ігор.

У фіналі олімпійського турніру у ваговій категорії до 87 кг 30-річний Беленюк зустрічався з угорцем Віктором Лорінцом. Підсумком поєдинку стала переконлива перемога українця з рахунком 5:1. Таким чином, Беленюк приніс перше "золото" Україні на Олімпійських іграх у Токіо.

Нагадаємо, на старті олімпійського турніру Жан виявився сильнішим за чинного чемпіона Європи серба Зураба Датунашвілі (3: 1), у чвертьфіналі Беленюк переміг алжирця Башира Сід Азара (1:1, остання результативна дія за українцем), а в 1/2 розгромив хорвата Івана Гуклека (7:1).

Відзначимо, на рахунку олімпійської збірної України вже 9 медалей. Раніше "бронзові" нагороди завоювали дзюдоїстка Дар'я Білодід, фехтувальник Ігор Рейзлін, стрілки Олена Костевич і Олег Омельчук в міксті, тенісистка Еліна Світоліна, борчиня Алла Черкасова і плавець Михайло Романчук, який показав третій результат на дистанції 800 метрів вільним стилем. Крім того, на рахунку Михайла і "срібло" в Токіо на дистанції 1500 м в / с. Також "срібло" 4 серпня добув борець греко-римського стилю Парвіз Насібов.