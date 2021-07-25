Український шпажист Рейзлін виграв "бронзу" на Олімпіаді в Токіо

У неділю, 25 липня, на Олімпійських іграх в Токіо проходить турнір шпажистів. Український фехтувальник Ігор Рейзлін в поєдинку за третє місце бився проти італійця Андреа Сантареллі.

Перемогу в поєдинку за третє місце здобув Рейзлін! Підсумковий рахунок - 15-12 на користь українця. Таким чином, 37-річний Рейзлін став бронзовим призером Олімпійських ігор!

Рейзлін в півфіналі олімпійського турніру поступився французу Ромену Каннону. Раніше українець здолав швейцарців Макса Хайнцера і Бенджаміна Штефа, а також єгиптянина Мохамеда Эльсайеда. До слова, в цій дисципліні також виступали українські фехтувальники Роман Свичкарь і Богдан Нікішин, які програли ще на стадії 1/16 фіналу.

У фіналі турніру француз Ромен Каннон проведе дуель проти угорського шпажиста Гергея Шикоши.

"Телеграф" нагадує, що збірна України в перший змагальний день, 24 липня, на Олімпіаді в Токіо здобула одну медаль. Дзюдоїстка Дар'я Білодід завоювала "бронзу" у ваговій категорії до 48 кг.