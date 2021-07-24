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Є медаль! Українська дзюдоїстка Білодід завоювала "бронзу" на Олімпіаді в Токіо

Є медаль! Українська дзюдоїстка Білодід завоювала "бронзу" на Олімпіаді в Токіо
Оновлено 14:54 Сьогодні Телеграф Фото: НОК України

У суботу, 24 липня, на Олімпійських іграх в Токіо відбувся бій за "бронзу" між українською дзюдоїсткою Дар’єю Білодід і ізраїльтянкою Широю Рішоні.

Медальний залік Олімпіади в Токіо

У малому фіналі (вагова категорія до 48 кг) Білодід в самій кінцівці поєдинку перемогла суперницю і завоювала першу медаль для збірної України на Олімпіаді в Токіо.

Після перемоги українка не стримала емоцій:

У другій "бронзовій" сутичці Мунхбатин Уранцецег з Монголії перемогла представницю Португалії Катарину Кошту.

Відзначимо, 20-річна Дар’я не зуміла пройти у фінал олімпійського турніру, програвши в півфінальній сутичці японці Фуні Тонаці. У фіналі японка програла представниці Косово Дістрії Краснічі.

Білодід є дворазовою чемпіонкою світу з дзюдо у ваговій категорії до 48 кг (2018 і 2019 роки), а також чемпіонкою Європи (2017) і переможницею Європейських ігор в Мінську в 2019 році. На Олімпіаді в Токіо українка була однією з головних фавориток на перемогу.

Нагадаємо, 24 липня на Олімпіаді в Токіо проходить перший медальний день. За головними новинами Ігор-2020 можна спостерігати у нас на сайті. Відзначимо, сьогодні в Токіо бився ще один український дзюдоїст - Артем Лесюк (вагова категорія до 60 кг), але українець програв у чвертьфіналі і не зумів зачепитися за "бронзу" у втішному фіналі.

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Михайло Корнілов
Автор: Михайло Корнілов Редактор рубрики "Спорт"
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Токио, Олимпиада, Дзюдо, Олімпійські ігри, Дар’я Білодід.
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