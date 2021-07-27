Українські стрілки Костевич і Омельчук виграли "бронзу" на Олімпіаді в Токіо

У вівторок, 27 липня, на Олімпійських іграх у Токіо відбулися змагання зі стрільби з пневматичного пістолета з 10 метрів в міксті. Україну в цій дисципліні представляли Олена Костевич і Олег Омельчук.

Українці зуміли пробитися в малий фінал за "бронзу", де нашим стрільцям протистояли серби. У фіналі олімпійського турніру зустрілися команди олімпійського комітету Росії (ОКР) і Китаю. До слова, українці в основний кваліфікації набрали стільки ж балів, скільки і команда ОКР, але росіяни вибили більше десяток, що дозволило їм пройти у фінал.

У битві за "бронзу" Костевич і Омельчук перемогли пару з Сербії Зорана Арунович / Дамір Мікеч з рахунком 16:12.

Результати бронзового фіналу:

Для Омельчука ця Олімпіада стала четвертою в кар'єрі, а медаль - першою. Костевич виступає вже на п'ятій Олімпіаді. Раніше українка вигравала "золото" в Афінах і дві "бронзи" в Лондоні.

У фіналі китайці Цзян Жансінь і Пан Вей перемогли пару з ОКР Віталіна Бацарашкіна / Артем Черноусов.

"Телеграф" нагадує, що на рахунку збірної України ще дві бронзові нагороди, які вибороли дзюдоїстка Дар'я Білодід у ваговій категорії до 48 кг і фехтувальник Ігор Рейзлін в індивідуальній шпазі.