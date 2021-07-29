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Ще одна "бронза": український плавець Романчук став третім на Олімпіаді в Токіо

Ще одна "бронза": український плавець Романчук став третім на Олімпіаді в Токіо
05:09 Сьогодні Телеграф Фото: НОК України

У четвер, 29 липня, на Олімпійських іграх в Токіо перший комплект медалей серед плавців розіграли на дистанції 800 метрів вільним стилем. Українець Михайло Романчук став третім у фінальному запливі.

Про це повідомляє офіційний сайт Олімпіади-2020.

Олімпіада-2020: медальний залік Ігор в Токіо

Перемогу в змаганні здобув американець Роберт Фінке, а "срібло" - італієць Грегоріо Палтріньєріі. Ще один українець Сергій Фролов показав шостий результат.

Результати 800-метрівки вільним стилем серед чоловіків на Олімпійських іграх в Токіо:

Нагадаємо, в кваліфікаційному запливі Михайло здобув перемогу, попутно встановивши олімпійський рекорд у цій дисципліні. Відзначимо, дистанція 800 метрів вільним стилем вперше представлена в програмі Олімпіад.

Таким чином, збірна України на Олімпійських іграх здобула свою четверту "бронзу". Раніше нагороди завоювали дзюдоїстка Дар'я Білодід у ваговій категорії до 48 кг, фехтувальник Ігор Рейзлін в індивідуальній шпазі і стрілки з пневматичного пістолета з 10 метрів Олена Костевич і Олег Омельчук.

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Михайло Корнілов
Автор: Михайло Корнілов Редактор рубрики "Спорт"
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Олимпиада, Олімпійські ігри, Плавання, Михайло Романчук.
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