Ще одна "бронза": український плавець Романчук став третім на Олімпіаді в Токіо

У четвер, 29 липня, на Олімпійських іграх в Токіо перший комплект медалей серед плавців розіграли на дистанції 800 метрів вільним стилем. Українець Михайло Романчук став третім у фінальному запливі.

Про це повідомляє офіційний сайт Олімпіади-2020.

Перемогу в змаганні здобув американець Роберт Фінке, а "срібло" - італієць Грегоріо Палтріньєріі. Ще один українець Сергій Фролов показав шостий результат.

Результати 800-метрівки вільним стилем серед чоловіків на Олімпійських іграх в Токіо:

Нагадаємо, в кваліфікаційному запливі Михайло здобув перемогу, попутно встановивши олімпійський рекорд у цій дисципліні. Відзначимо, дистанція 800 метрів вільним стилем вперше представлена в програмі Олімпіад.

Таким чином, збірна України на Олімпійських іграх здобула свою четверту "бронзу". Раніше нагороди завоювали дзюдоїстка Дар'я Білодід у ваговій категорії до 48 кг, фехтувальник Ігор Рейзлін в індивідуальній шпазі і стрілки з пневматичного пістолета з 10 метрів Олена Костевич і Олег Омельчук.