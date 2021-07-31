Українська тенісистка Еліна Світоліна виграла "бронзу" на Олімпіаді в Токіо.

Про це повідомляє офіційний сайт Ігор-2020.

Матч за "бронзу" Олімпійських ігор проти представниці Казахстану Олени Рибакіної завершився вольовою перемогою українки з рахунком 1:2 - 6:1, 6:7 (5:7), 4:6.

У першому сеті Еліна була просто розгромлена з рахунком 6:1. У другій партії гра вирівнялася, і справа дійшла до тай-брейка, в якому перемогу здобула представниця України - 6:7 (5: 7). На початку третього сету Еліна знову виглядала непереконливо, що привело до брейк-поінта для Рибакіної в дебюті партії. Світоліна знову вирівняла гру і зуміла зробити зворотній брейк, а при рахунку 4: 4 Еліні знову вдалося виграти подачу у суперниці. В результаті Еліна довела справу до перемоги у вирішальному сеті з рахунком 4:6, правда, останній гейм видався дуже затяжним і нервовим.

Таким чином, збірна України на Олімпійських іграх здобула свою п'яту "бронзу". Раніше нагороди завоювали дзюдоїстка Дар'я Білодід у ваговій категорії до 48 кг, фехтувальник Ігор Рейзлін в індивідуальній шпазі і стрілки з пневматичного пістолета з 10 метрів Олена Костевич і Олег Омельчук, а також плавець Михайло Романчук на дистанції 800 м вільним стилем.