Український плавець Романчук виграв "срібло" на Олімпіаді в Токіо

Український плавець Михайло Романчук став другим на дистанції 1500 метрів вільним стилем на Олімпійських іграх в Токіо.

Про це повідомляє офіційний сайт Ігор.

Перемогу в запливі здобув американець Роберт Фінке, а "бронзу" завоював німець Флоріан Велльброк. Ще один українець Сергій Фролов завершив фінальний заплив останнім.

Результати запливу на дистанції 1500 м в/c у чоловіків:

"Телеграф" нагадує, що Роман вже брав медаль у Токіо. Нещодавно український плавець став третім на дистанції 800 метрів вільним стилем. Крім того, в Японії українець встановив олімпійський рекорд у цій дисципліні (7.41,28), яка вперше була представлена на Іграх.

На рахунку збірної України ще чотири бронзові нагороди. У ваговій категорії до 48 кг на олімпійському турнірі з дзюдо третьою стала Дар'я Білодід. Бронзові нагороди виграли фехтувальник Ігор Рейзлін в індивідуальній шпазі та стрілки з пневматичного пістолета з 10 метрів Олена Костевич і Олег Омельчук у міксті. Крім того, 31 липня тенісистка Еліна Світоліна взяла "бронзу" в індивідуальній першості серед жінок.