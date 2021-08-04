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Український борець Насібов завоював "срібло" на Олімпіаді в Токіо

Український борець Насібов завоював "срібло" на Олімпіаді в Токіо
Оновлено 14:27 Сьогодні Телеграф Фото: НОК України

Український борець греко-римського стилю Парвіз Насібов на Олімпійських іграх у Токіо виграв "срібло".

Про це повідомляє офіційний сайт Ігор у Токіо.

Насібов в поєдинку за "золото" у ваговій категорії до 67 кг боровся з чемпіоном Азіатських Ігор-2019 Мохаммадом Гераї з Ірану. Підсумком зустрічі стала переконлива дострокова перемога іранця з рахунком 9:1.

Нагадаємо, на старті олімпійського турніру українець переміг данця Фредріка Б'эррехуса з рахунком 5:1, в чвертьфіналі 22-річний Парвіз здолав представника олімпійського комітету Росії (ОКР) Артема Суркова (1:1, остання результативна дія за українцем, - прим. ред.) . А в півфіналі Насібов в поєдинку з феноменальною кінцівкою не залишив шансів єгиптянинові Ахмеду Ель-Саєд Хегазі - 7:6.

Відзначимо, на рахунку олімпійської збірної України вже 8 медалей. Раніше "бронзові" нагороди завоювали дзюдоїстка Дар'я Білодід, фехтувальник Ігор Рейзлін, стрілки Олена Костевич і Олег Омельчук в міксті, тенісистка Еліна Світоліна, борчиня Алла Черкасова і плавець Михайло Романчук, який показав третій результат на дистанції 800 метрів вільним стилем. Крім того, на рахунку Михайла і "срібло" в Токіо на дистанції 1500 м в / с.

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Михайло Корнілов
Автор: Михайло Корнілов Редактор рубрики "Спорт"
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Олимпиада, Боротьба, Олімпійські ігри, Парвіз Насібов.
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